นายกฯถกคมนาคม จ่อลดค่าเดินทางไม่เสียวินัยการคลัง "พิพัฒน์" เล็งตั้งกก.ดูแลปชช.ได้ประโยชน์สูงสุด

“อนุทิน” เผยหารือ “คมนาคม” จ่อลดค่าเดินทางให้ ปชช. แต่ไม่เสียวินัยการคลัง ด้าน ”พิพัฒน์“ เผยเตรียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
วันนี้ (14ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่าได้มีการหารือกันหลายประเด็น รวมถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน
สำหรับการชดเชยค่าเดินทางให้กับประชาชนนั้น ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ ให้มีความสมเหตุสมผลมากที่สุดและไม่ให้เสียวินัยการเงินการคลัง ซึ่งเรื่องนี้แนวทางการช่วยเหลือจะเกิดขึ้นแน่ เพราะเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุด สำหรับทุกรัฐบาล เพราะทำงานทุกวันนี้ก็ทำให้กับประชาชน
ขณะที่นายพิพัฒน์ กล่าวว่าแผนการลดค่าเดินทางให้ประชาชนนั้น เรื่องนี้ต้องใจเย็น เพราะต้องใช้เวลาโดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ส่วนตัวพูดเรื่องนี้คนเดียวคงไม่จบ ขณะนี้กำลังดำเนินการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอยู่ โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล เช่น กระทรวงคมนาคม ซึ่งจะดูว่าจะทำด้านใดบ้างให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
ส่วนจะมีการลดค่าเดินทางสำหรับรัฐบาลชุดนี้อยู่ในอัตราเท่าไหร่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องหารือก่อน
นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถนนสามเสนยุบตัว หน้าโรงพยาบาลวชิระว่า ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนข้อสรุปนั้นขอให้ใจเย็น เพราะไม่ใช่เรื่องง่าย