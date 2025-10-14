ครม.ตั้ง ‘อัยรินทร์ - ลลิดา’ นั่งรองโฆษกรัฐบาล

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 5 ราย รวมทั้ง "อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์" และ "ลลิดา เพริศวิวัฒนา" ดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นายสมภพ ผ่องสว่าง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
2. นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3. นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4. นายจำลอง ช่วยรอด ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
5. พลตำรวจตรี สุวิชาญ ญาณกิติกุล ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป