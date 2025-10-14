นายกฯปัดตอบเกาหลีขู่ใช้ทหารปราบสแกมเมอร์เขมร สวนระเบิด-จรวดก็อันตรายคนไทยหลังถูกโวยละเมิดสิทธิเปิดเสียงหลอน

"อนุทิน" ปัดตอบปมเกาหลีใต้ขู่ใช้กำลังทหารปราบสแกมเมอร์เขมร ย้ำกองทัพมีอำนาจเต็มที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกร้ำไทย ตอก.“กห.กัมพูชา” แซะไทยละเมิดสิทธิฯเปิดเสียงหลอน ซัด กลับ ระเบิด -จรวด -โดรน ข้ามมาไทยเป็นอันตรายคนไทยเช่นกัน
วันนี้ (14ต.ค.) เมื่อเวลา 12.45 น. ที่อาคารรัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีเกาหลีใต้ประกาศระดับพิเศษเตือนประชาชนไม่ให้เดินทางไปประเทศกัมพูชา หลังนักศึกษาเกาหลีถูกแก๊งโหดทรมานจนเสียชีวิต และให้ส่งตัวชาวเกาหลีที่ตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์กลับประเทศ ว่า เรื่องปราบสแกมเมอร์ไทยมีเงื่อนไขที่ขอให้เขาปฏิบัติ เมื่อถามว่า ขณะนี้ต่างชาติตีวงล้อมเรื่องนี้ เป็นไปได้หรือไม่ว่าไทยจะเพิ่มเรื่องแฉสแกมเมอร์ด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า ก็อยู่ใน 1 จาก 4 หัวข้อที่ไทยได้เสนอเป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเจรจา ซึ่งเป็นปัญหาของสองประเทศ
เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่เกาหลีใต้ขู่ถึงขั้นใช้กำลังทหารในเรื่องการปราบสแกมเมอร์ในกัมพูชา จะทำให้การกดดันการปราบสแกมเมอร์สำเร็จมากขึ้นได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราก็มีอธิปไตยของเรา จะมายุ่งอะไรกับอธิปไตยของเรา เมื่อถามว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ ระบุนายกฯได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 4 ประเด็นในการไปคุยกับกัมพูชาที่มาเลเซีย นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ 4 ประเด็นที่เคยบอกไป ถ้า 4 ประเด็นนี้ได้รับการตอบสนองก็จะทำให้ภัยที่มีผลต่อความมั่นคงของไทยลดลง ถ้ากัมพูชาได้แก้ไขใน 4 ประเด็นนี้
เมื่อถามว่า นักวิชาการกังวลเรื่องการเปิดเสียงหลอน นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าถามเรื่องคนอื่น ถามเรื่องของตน เมื่อถามย้ำว่าแต่เขาจะเอาไปฟ้องประชาคมโลก นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ไม่ทราบ เมื่อถามว่า ขณะนี้กองทัพภาคที่ 1 ใช้เครื่องจักรในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตแดนไทย นายอนุทิน กล่าวว่า กองทัพมีอำนาจในการดำเนินการตามที่เขาตัดสินใจ เพราะในพื้นที่ที่เป็นปัญหาก็เป็นการใช้กฎอัยการศึกอยู่แล้ว ฉะนั้นการตัดสินใจต่างๆกองทัพมีอำนาจเต็มที่ในการตัดสินใจ ซึ่งรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนการตัดสินใจของกองทัพ
เมื่อถามว่า ล่าสุดรมว.กลาโหมกัมพูชาระบุว่าการเปิดเสียงรบกวนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงจะมีการชี้แจงในเรื่องนี้อย่างไร นายกฯ กล่าวว่า “นายกฯไทยก็มองว่าระเบิดที่เข้ามา จรวดที่ยิงเข้ามาในเขตไทยจากฝั่งกัมพูชา ก็เป็นการทำอันตรายกับประชาชนคนไทย โดรนที่บินเข้ามาในเขตไทย นายกฯไทยก็มองว่าเป็นสิ่งที่ละเมิดอธิปไตยของประเทศไทย”
เมื่อถามว่า ก็จะเป็นการตีความได้ว่ารัฐบาลไฟเขียวให้ทำ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ทราบ ทุกคนต้องทำตามกฏหมาย ใครอยากจะบอกอะไรก็บอกได้หมด แต่เราต้องใช้กฎหมายเป็นตัวกำหนด
เมื่อถามว่า กระแสแม่ทัพภาคที่ 2 ที่มีบางคนไม่ค่อยถูกใจจะมีการให้กำลังใจในการทำงานอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า เราต้องให้กำลังใจทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง และพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทต้องให้กำลังใจ และสนับสนุนทุกอย่างให้เขาสามารถทำงานได้ ให้เขานำชัยชนะปกป้องประชาชนได้ ปกป้องอธิปไตยได้
เมื่อถามถึงกรณีนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง เปิดเสียงหลอนในพื้นที่ชายแดน นายกฯไม่ตอบคำถามดังกล่าว