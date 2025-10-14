แจ๊กพอต! “อนุทิน” กลับไปใช้ “โรลส์รอยซ์“ ส่วนตัว หลังเบนซ์ประจำตำแหน่งขัดข้อง

นายกฯ เปลี่ยนกลับไปใช้รถส่วนตัว “โรลส์รอยซ์“ หลังใช้รถเบนซ์ประจำตำแหน่งเป็นวันแรกแต่ขัดข้องทั้ง 2 คัน
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปลี่ยนมาใช้รถประจำตำแหน่งวันแรกเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภา ด้วยรถยนต์ Mercedes-Benz S600 Guard Sedan Long สีดำ ทะเบียน 4 กค 29 กรุงเทพมหานคร แต่ปรากฎว่าหลังจากนั้น มีการประสานกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ทำเนียบรัฐบาล นำรถกลับไปซ่อมบำรุง เนื่องจากพบเกิดเสียงระหว่างเดินทาง และประสานนำรถในล็อตเดียวกันเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz S600 Guard Sedan Long สีดำ ทะเบียน 4 กฎ 29 กรุงเทพมหานคร มาใช้ แต่ปรากฎเกิดการขัดข้องอีกเช่นกัน เนื่องจากอาจมาจากรถจอดทิ้งไว้ และไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน กลัวกลับรถดังกล่าวได้ซื้อมานาน เกือบ 10 ปี
จนล่าสุด ทีมงานได้เปลี่ยนรถนายกฯมาใช้รถยนต์ส่วนตัวโรลส์รอยซ์ ทะเบียน วอ3333 กรุงเทพมหานคร เช่นเดิม