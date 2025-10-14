ครม.เคาะโยกย้ายบิ๊ก มท.“พรพจน์”หวนคืนกรมที่ดิน “นฤชา” นั่งกรมการปกครอง โยก "อธิบดีเซนเบ้" เป็นผู้ว่าฯ ภูเก็ต

ครม.เคาะแต่งตั้งโยกย้าย บิ๊ก ขรก.มหาดไทย ล็อตใหญ่ 45 ตำแหน่ง “นฤชา” ผงาดนั่งอธิบดีกรมการปกครอง ขณะ “พรพจน์” คัมแบกอธิบดีกรมที่ดิน “นิรัตน์” อธิบดีกรมการปกครอง ย้ายนั่งผู้ว่าฯ ภูเก็ต
วันที่ 14 ต.ค.นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีการพิจารณา บัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 45 ตำแหน่ง
โดย ในตำแหน่งสำคัญ อาทิ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง
ขณะที่นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ให้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ด้านนายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน
ส่วนนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายธีพัฒน์ คัชมาตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.)
ส่วน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผลจากตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผลจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี