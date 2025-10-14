“นันทนา” ปลุกผีวีรชน 14 ตุลา ไล่มารร้ายซากเดนเผด็จการพ้นกระบวนการร่าง รธน.ซัดร่าง ภท.ประเมิน ปชช.ต่ำ ขัดขวางส่วนร่วม

“นันทนา” เล่นใหญ่ จุดไฟกลางสภา 14 ตุลา ปลุกผีวีรชน ไล่ “มารร้าย–ทายาทอสูร–ซากเดนเผด็จการ” พ้นกระบวนการร่าง รธน.ซัดร่าง ภท.ประเมินประชาชนต่ำ ไม่เปิดให้มีส่วนร่วม เสี่ยงผูกขาดเสียงในรัฐสภา “ได้สสร.สีน้ำเงิน–รธน.สีน้ำเงิน” อย่าใช้คำถาม “สะตอหมกเม็ด–ซ่อนเงื่อน–ชี้นำ” ทำประชามติ
วันที่ 14 ต.ค.ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาวาระการเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชน ว่าเมื่อย้อนหลังไป 50 ปีที่แล้ว 14 ตุลาคม 2516 เหล่าวีรชนผู้กล้า ออกมาต่อสู้กับเผด็จการ เรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ตนขอสดุดีวีรชน ถึงวันนี้เรายังยืนอยู่ที่เดิม ยังเรียกร้องให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนเป็นผู้ร่าง
"ไม่ใช่ฉบับที่นิติบบริกรยัดเยียด ให้เราใช้มาอย่างขมขื่น ทั้งหมกเม็ดซ่อนเงื่อน วางหมากกล ปล้นอำนาจอธิปไตยไปจากประชาชน หากวิญญาณของวีรชน 14 ตุลาคมยังวนเวียนอยู่กับประชาธิปไตย ขอได้โปรดปัดเป่า เหล่ามารร้าย ทายาทอสูร ซากเดนเผด็จการ ให้พ้นจากการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ด้วยเทอญ"
น.ส.นันทนา กล่าวต่อว่า หากเรายึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยเป็นของประชาชน เราต้องให้สิทธิ์พวกเขาในการออกแบบกติกาบ้านเมือง ซึ่งมี 2 ร่างที่เข้ากติกานี้ คือร่างของพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย ที่เปิดให้มีการเลือกสสร.จากประชาชน และให้รัฐบาลเป็นคนคัดเลือก ในขั้นตอนสุดท้าย แม้ตนจะเห็นด้วย
สำหรับร่างพรรคภูมิใจไทย ตนเห็นว่าเป็นการประเมินประชาชนต่ำมาก ไม่เปิดให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใดๆทุกอย่างกำหนดด้วยเกมในรัฐสภา ทุกคนรู้ๆกันอยู่ว่าสว.อยู่ในคดี ฮั้วอั้งยี่ ฟอกเงิน จำนวนมากกว่า 1 ใน 3 เมื่อรวมกับสส.ฝั่งรัฐบาลก็จะกลายเป็นเสียงข้างมาก ที่จะกำหนดสสร.ได้เกือบทั้งหมด เราจะได้สสร.สีน้ำเงิน รัฐธรรมนูญสีน้ำเงินหรือไม่ ตนคงไม่รับร่างฉบับที่ไม่เห็นหัวประชาชน
นางสาวนันทนา กล่าวต่อว่า คำถามประชามติเป็นเรื่องสำคัญมาก สามารถบิดเบือนเจตนารมณ์ของผู้ลงประชามติได้ เหมือนประชามติปี 2559 ที่สร้างความสับสนด้วยคำว่าให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี
"คำถามแบบสะตอ หมกเม็ด ซ่อนเงื่อน ชี้นำ เช่นนี้ ไม่ควรจะนำมาใช้ในการทำประชามติครั้งนี้คำถามควรจะตรงไปตรงมา เช่นท่านเห็นด้วยที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ,ท่านเห็นด้วยที่จะให้มี สสร.ตามข้อเสนอของรัฐสภาหรือไม่ ดิฉันหวังว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะเป็นวาระแห่งชาติ ขอย้ำนะคะชาตินี้ค่ะ ที่รัฐบาลจะมีความจริงใจในการผลักดันให้มีการทำประชามติ อย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นประชาธิปไตย พิทักษ์สิทธิเสรีภาพ และอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง " นางสาวนันทนา กล่าว