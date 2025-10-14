ศาล รธน.ตีตกคำร้องขอวินิจฉัยอดีต ปธ.ศาลปกครองสูงสุดจัดสอบตุลาการฯ ปี 62 มิชอบ ชี้ศาลอื่นมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

ศาล รธน.ตีตกคำร้องขอวินิจฉัยอดีต ปธ.ศาลปกครองสูงสุดจัดสอบตุลาการศาลปกครองชั้นต้นปี 62 ไม่ชอบ ชี้เป็นกรณีศาลอื่นมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
วันนี้(14ต.ค.)ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาในคดีที่ พ.ต.ต.ชาตรี เขียวภักดี ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 โดยอ้างว่า นายปิยะ ปะตังทา อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด และอดีตประธานกรรมการ ตุลาการศาลปกครอง ผู้ถูกร้องที่ 1 ดำเนินกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 2562 ในส่วนการสอบข้อเขียน ไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ ส่งผลให้พ.ต.ต.ชาตรีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายในการมีโอกาสเข้ารับราชการในตำแหน่งตุลาการประจำศาลปกครอง ชั้นต้น จำกัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ องค์คณะตุลาการศาลปกครอง ผู้ถูกร้องที่ 2 ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และมีความผิดตามจริยธรรมตุลาการ ศาลปกครอง ละเมิดต่อผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 5 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27มาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 23 มาตรา 187 มาตรา 191 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 63
โดยศาลฯ เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบ ปรากฏว่า พ.ต.ต.ชาตรีโต้แย้งดุลพินิจการพิจารณาพิพากษาคดีขององค์คณะตุลาการศาลปกครอง ผู้ถูกร้องที่ 2 เป็นการใช้อำนาจของผู้พิพากษาหรือตุลาการที่มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 188วรรคสอง ประกอบกับ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาว่าการกระทำของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) และ นายปิยะผู้ถูกร้องที่ 1 เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อพ.ต.ต.ชาตรี และไม่จำต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่พ.ต.ต.ชาตรี กรณีเป็นเรื่องที่ศาลอื่นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 47(5) ซึ่งมาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ดังนั้น พ.ต.ต.ชาตรี ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213
อย่างไรก็ตามก่อนการพิจารณานายสุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขอถอนตัวจากการ พิจารณาคดีเนื่องจากเคยเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ถอนตัวเนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับเรื่องที่พิจารณานี้