รมว.ท่องเที่ยวหารือ ททท.วางกลยุทธ์โปรโมต-ยกระดับความปลอดภัยมหกรรมซีเกมส์

“อรรถกร” นำทีม ททท. หารือเข้มวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ ยกระดับมาตรการความปลอดภัย รับมหกรรมกีฬาซีเกมส์
วันที่ 14 ตุลาคม 68 นายอรรกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ เกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์มหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 และการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของนักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมมหกรรม โดยมีนางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยการหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างการรับรู้ในระดับประเทศและภูมิภาค พร้อมทั้งเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพกีฬา การจัดการ และการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ
นายอรรถกร ได้หารือต่อที่ประชุมในประเด็นด้านความปลอดภัยของนักกีฬาและนักท่องเที่ยว โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการวางมาตรการป้องกัน ดูแล และบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อให้การจัดมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 เป็นไปอย่างเรียบร้อย ปลอดภัย และสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน
นายอรรกร ยังเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งมือในการดำเนินงาน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย และการประสานงานทุกด้านสำเร็จทันเวลา เพื่อให้เป็นการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่สมบูรณ์แบบและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยในเวทีนานาชาติ