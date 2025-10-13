“สมศักดิ์” ปลื้มเนื้อวัวราคาขึ้นตามนโยบายส่งเสริมเลี้ยงวัว ชี้ช่วยชาวบ้านมีรายได้–ปลดหนี้ได้

“สมศักดิ์ ” ลงพื้นที่ตลาดเทิดไท โคราช พบพ่อค้าแม่ค้า–ผู้ประกอบการ รับฟังเสียงสะท้อนเศรษฐกิจปลื้มราคาเนื้อวัวขยับขึ้นตามนโยบายส่งเสริมเลี้ยงวัว ชี้ช่วยสร้างรายได้เสริม–ปลดหนี้ได้จริง
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าตนใช้ช่วงวันหยุดลงพื้นที่ตลาดเทิดไท ตำบลตาลคู่ จังหวัดนครราชสีมา พบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและราคาสินค้าทั่วไป โดยได้สำรวจราคาสินค้าหลายประเภท ทั้งไข่ไก่ เนื้อหมู ข้าวสาร อาหารทะเล และผลไม้ ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่สะท้อนว่า อยากให้รัฐบาลเร่งกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ เพื่อช่วยให้ราคาพืชผลทางการเกษตรขยับตัวดีขึ้น
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่ได้รับทราบจากผู้ค้าร้านเนื้อวัวว่า ราคาวัวขยับขึ้นกิโลกรัมละ 5–8 บาท ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงวัวที่ตนผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพราะมองว่าการเลี้ยงปศุสัตว์สามารถเป็นรายได้เสริมให้เกษตรกรในแต่ละครอบครัว และช่วยให้บางครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นจนสามารถปลดหนี้ได้แล้ว โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนำร่องที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งบางรายสร้างรายได้ถึงหลักแสนบาท
ขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการในตลาด ยังสะท้อนให้รัฐบาลเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงปลายปีและเทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น หวังให้บรรยากาศการค้าขายคึกคัก ช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ