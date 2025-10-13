‘มงคลกิตติ์’ เสนอสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.บางบาล–ป่าโมก พร้อมฟันธง 2 ปมใหญ่ อาจไม่มีเลือกตั้งปี 2569

วันนี้(13 ต.ค.)นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการลงพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบข้าวปรุงสุก น้ำสะอาด และถุงยังชีพ พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชน และสอบถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ว่า ในขณะที่ตนกำลังชั่งใจว่า จะเลือกหนทางในการดำเนินชีวิตข้างหน้าอย่างไรนั้น แต่สิ่งสำคัญที่ตนและคณะเห็นว่า ควรทำที่สุดก็คือ การช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัย ซึ่งตนและคณะ ได้ดำเนินการช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะในการป้องกันอุทกภัยมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้สมัคร สส. จนได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในปัจจุบันตนก็เป็นราษฎรเต็มขั้น ที่ยังความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยในขณะนี้ จึงได้มีการนำถุงยังชีพจำนวน 703 ชุด มามอบให้ ชาว ต.บางหัก และ ต. บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาเป็นเวลากว่า 2 เดือน เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้ไปพร้อมๆ กัน
นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อว่า กรณีที่รัฐบาลนำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมีการมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากน้ำท่วมหมดไป นั้น ถือเป็นแนวคิดที่ตนเห็นว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะต้องยอมรับว่า การมุ่งแต่จะแก้ปัญหาโดยใช้เงินประมาณในการเยียวยาประชาชนนั้น ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะถ้าหากมีน้ำท่วมทุกปี ก็จะต้องใช้งบประมาณมาเยียวยาทุกปี และตนเชื่อว่า ถึงแม้ประชาชนผู้ประสบภัยจะได้รับเงินเยียวยาไป แต่ในใจเชื่อว่า พวกเขาอยากจะได้แผนป้องกันน้ำท่วมที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย เพราะจะได้มีความอุ่นใจ อย่างน้อยที่สุด เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบา ซึ่งทุกคนเห็นว่า เราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ แต่สามารถบรรเทาผลกระทบจากธรรมชาติได้ ดังนั้น การที่นายอนุทิน มีแนวคิดที่จะสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ตนอยากให้มีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณรอยต่อ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ด้วย เพราะถือเป็นรอยต่อที่สำคัญในการรับน้ำที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาในฤดูน้ำหลาก หากมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในบริเวณนี้จะทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนใน อ.บางบาล ก็จะลดลงไปได้
“ผมเห็นว่า การทำหน้าที่ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ที่เป็นคุณธรรมที่สำคัญ ที่ทำให้ประเทศไทยผ่านทุกข์ยากไปได้ ซึ่งนอกจากความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดิน ได้มีการปกป้องผืนแผ่นดินของตัวเองแล้ว ในขณะนี้ ปัญหาอุทกภัยยังคงเป็นปัญหาสำคัญแทบจะทุกปี โดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่ตนมาลงพื้นที่ ตั้งแต่ยุคที่หาเสียงตั้งแต่เลือกตั้ง ปี 2562 จนกระทั่งตอนนี้ ก็ยังมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และได้เรียกร้องมายังรัฐบาลทุกรัฐบาลเสมอว่า ให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ทั้งตอนน้ำเกิน (น้ำท่วม) และน้ำขาด (น้ำแล้ง) เพราะฉะนั้น นอกจากผมจะมามอบถุงยังชีพ 703 ชุด ยังได้มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลด้วยว่า การสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ต่างๆ ขอให้มีการดำเนินอย่างจริงจัง นับตั้งแต่วันที่ประกาศออกไปให้ประชาชนได้รับทราบ ไม่ใช่เพียงแค่เอาใจชาวบ้านเพื่อหวังผลทางการเมืองในพื้นที่ที่ลงพื้นที่เท่านั้น ซึ่งผมเห็นว่า การที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีแนวคิดสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่ ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนั้น ผมก็ขอสนับสนุน แต่อย่าลืมว่า อ.บางบาล ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น ผมจึงอยากให้มีการดำเนินโครงการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ด้วย เพื่อลดผลกระทบของประชาชนในพื้นที่” นายมงคลกิตติ์กล่าว
นายมงคลกิตติ์ ยังกล่าวต่อถึงสถานการณ์ทางการเมืองต่อจากนี้ว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะไปอยู่จุดไหน แล้วมีโอกาสทำงานช่วยประชาชน ทำตามอุดมการณ์ความฝันได้มากที่สุด ก็จะไปจุดนั้น แต่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นใน 5 เดือนเศษนี้ ประมาณ มี.ค.2569 นั้น จะมีอุบัติเหตุทางการเมืองก่อนการเลือกตั้ง อาจส่งผลทำให้เลื่อนการเลือกตั้งไปก่อนคือ
1.ขณะนี้ คณะกรรมการไต่สวน ปปช. ชุดพิจารณาความผิดการ นำงบ ปี 2568 ไปแปรญัติ ในวาระ 2 วงเงิน 35,000 ล้านบาท เดิมเอาไปใช้หนี้ 5 ธนาคารรัฐวิสาหกิจ แปรไปแจกเงิน 10,000 บาท แทน นั้น สรุปเสร็จแล้ว รอชงเข้าสู่ คณะกรรมการ ปปช. ก่อนมีมติ ส่งศาลรัฐธรรมนูญ คงตัดสินไม่เกิน สิ้นเดือน พ.ย.-ธ.ค.68 ซึ่งส่ง ผล ทำให้ นายกรัฐมนตรี อดีต นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี ส.ส. อดีต สส. สว. อดีต สว. กว่า 500 ชีวิต หลุดจากตำแหน่งทันทีและ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ทำให้ยุบสภาไม่ได้ ยังมีคดีอาญา-แพ่งตามมา บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็น ส.ส.ได้ ทำได้แค่เป็นผู้ช่วยหาเสียง
2.ตอนนี้ สว.สำรอง ร้องอัยการสูงสุด ตาม รธน 60 มาตรา 49 วรรคสอง เมื่อ 30 ก.ย.68 กรณี พรรคภูมิใจไทย เซ็น moa กับ พรรคประชาชน ให้พรรคประชาชนโหวตให้ แล้วไม่เข้าร่วมรัฐบาล โดยมีข้อแลกเปลี่ยนกัน เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ ซึ่งหากผิด จะส่งผลถึง กรรมการบริหารพรรคทั้ง 2 พรรค และ ส.ส.พรรคประชาชน ที่ลงมติโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วกลับไปเป็นฝ่ายค้าน ซึ่งจะครบ 15 วัน ในวันที่ 14 ต.ค.68 ซึ่ง สว.สำรองสามารถยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยได้เลย ถ้าเป็นโทษ และวินิจฉัยเสร็จภายใน 90 วัน ก็จะส่งผลทำให้ ส.ส.พรรคประชาชน สิ้นสภาพถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันที ก็จะลงสมัคร ส.ส.ไม่ได้ ในปี 2569 เช่นกัน ต้องหาผู้สมัคร สส.ชุดใหม่ หมด นี้คือการล้างบางทางการเมืองไทยครั้งใหญ่ สส.ปัจจุบัน จะกลายเป็นแค่ ผู้ช่วยหาเสียงแทน และ จะติดคุกภายใน 1-2 ปี การเลือกตั้งอาจชะลอไปก่อน