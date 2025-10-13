“สว.ภิญญาพัชญ์”ยกเคส “นศ.เกาหลี”เสียชีวิตใน “กัมพูชา” สะท้อนชัด “อาชญากรรมไซเบอร์” ปกคลุมภูมิภาค

วันนี้ (13 ต.ค.)น.ส. ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงกรณีการระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ ว่า ตอนนี้สถานการณ์กลับมาเลวร้าย แก๊งคอลเซ็นเตอร์มีกลวิธีในการหลอกลวงที่แยบยลและซับซ้อนขึ้น จากการใช้ AI เช่น แปลงเสียงเป็นญาติของเหยื่อ ใช้รูปปลอม ใช้การสแกนม่านตา ซึ่งหากเรายังใช้วิธีการแบบเดิม ตนกังวลว่าจะตามมิจฉาชีพไม่ทัน ดังนั้น แนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ต้องไม่ใช่แค่จับกุมผู้กระทำผิดเมื่อเกิดเหตุแล้ว แต่ต้องสร้างระบบภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเยาวชน ที่มักเป็นเหยื่อของโทรศัพท์และออนไลน์หลอกลวง
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ระบุว่า นอกจากการหลอกลวงแล้ว ยังมีปัญหาที่สำคัญคือการลักพาตัวชาวต่างชาติไปทรมานเพื่อเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ดังนั้น ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้เป็นเพียงอาชญากรรมทางไซเบอร์ทั่วไป แต่เป็นภัยที่ส่งผลถึงชีวิตประชาชน อย่างในกรณีของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ ที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตที่กัมพูชา และผลชันสูตรเบื้องต้นของทางการกัมพูชาให้สาเหตุว่าหัวใจหยุดเต้นจากภาวะเจ็บปวดอย่างรุนแรง เรื่องนี้เป็นบทเรียนชัดเจนว่า เราต้องร่วมมืออย่างเข้มข้นทั้งทางเทคโนโลยีและกฎหมาย
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ย้ำว่า ตัวอย่างดังกล่าว สะท้อนชัดว่าปัญหาคอลเซ็นเตอร์ใหญ่ระดับภูมิภาค เพราะฉะนั้น รัฐบาลต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและพัฒนาระบบป้องกัน ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ซึ่งมีพฤติกรรมรุนแรงและซับซ้อนขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“ไทยไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นที่กัมพูชา แต่ลักษณะการหลอกลวง ลักพาตัว บังคับใช้แรงงานผ่านออนไลน์นั้น อยู่ใกล้ตัวเรา เราจึงควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลทันที (real-time intelligence sharing) และการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้านไซเบอร์ (Joint Cyber Crime Center) ร่วมกับเกาหลีและญี่ปุ่น เพื่อระวังภัยตั้งแต่ต้นทาง”
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ย้ำว่า ความร่วมมือในระดับภูมิภาค ไม่เพียงแต่ยกระดับความมั่นคงทางไซเบอร์ของไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมยืนหยัดต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ ด้วยความร่วมมือ ความโปร่งใส และเทคโนโลยีสมัยใหม่