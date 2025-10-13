“เท้ง” ไม่หวั่นผลโพล ภท.คะแนนพุ่ง ชี้ "อนุทิน" แก้เศรษฐกิจได้ระยะสั้น แต่มั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้าคนเลือกรัฐบาลที่แก้ระยะยาว

หัวหน้า ปชน.ไม่หวั่นผลโพลคะแนนนิยม “ภูมิใจไทย”พุ่งเกินหน้าเกินตา “พรรคประชาชน”คนเชื่อรัฐบาล “เสี่ยหนู”แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ชี้แค่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น มั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนเลือกรัฐบาลที่แก้ปัญหาโครงสร้างทั้งระยะสั้น-ยาว
วันที่ 13 ต.ค. 2568 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสวนดุสิตโพลระบุว่าคะแนนของพรรคภูมิใจไทยแซงหน้าพรรคประชาชน โดยประชาชนมองว่าพรรคภูมิใจไทยสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ ว่า ตนได้ดูผลโพลที่ออกมาแล้ว จริงๆ ก็มีประเด็นข้อคำถามเช่นเดียวกันว่าคิดว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นหรือแก้ปัญหาในระยะยาวมากกว่ากัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประชาชนก็มีการสะท้อนเสียงออกมาเหมือนกันว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสั้น ตนก็ไม่ได้คิดว่าผลโพลตรงนี้น่าเป็นห่วงอะไร เป็นข้อคิดเห็นของประชาชน และเห็นตรงกันว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็มองเห็นว่ามาตรการต่างๆ ของรัฐบาลในช่วงนี้เป็นการปัญหาในระยะสั้นจริง ส่วนปัญหาใหญ่ๆ ของประเทศ ในตอนนี้เราอาจจะใช้การแก้ปัญหาระยะสั้นอย่างเดียวไม่พอ แต่จำเป็นจะต้องใช้การลงทุนที่ถูกจุดในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและแก้ปัญหาระยะยาวมากกว่านี้เช่นเดียวกัน
เมื่อถามว่ากังวลว่าจะเป็นการดึงคะแนนเสียงของพรรคภูมิใจไทยให้เพิ่มขึ้นในช่วงเลือกตั้งหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า แต่ละพรรครวมถึงคนที่เป็นรัฐบาลในขณะนี้ เขาก็คงมีสิทธิ์ของเขาในการที่จะทำนโยบายต่างๆ ในมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนจริง แต่ในอีกมุมหนึ่งตนก็เชื่อว่าสังคมและประชาชนก็รู้เท่าทันและเฝ้ามองอยู่ว่าการดำเนินนโยบายบางของรัฐบาลในช่วงนี้เป็นการที่มีวัตถุประสงค์พุ่งเป้าไปเพื่อการหาเสียงคะแนนนิยมอย่างเดียวเท่านั้น หรือว่าจริงๆ แล้วต้องการแก้ไขปัญหาของประเทศในระยะยาว ซึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้ามีการรณรงค์หาเสียง มีการนำเสนอนโยบาย หรือถึงวันที่ประชาชนได้ไปใช้อำนาจของพวกเขาผ่านคูหาเลือกตั้ง ทุกคนก็จะไม่ได้มุ่งไหวแต่การแก้หรือกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างเดียวเท่านั้น เพราะว่านโยบายแจกเงินที่ผ่านมาอย่างดิจิทัลวอลเล็ต เราก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้จริง ดังนั้นเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนคนไทยจะเลือกรัฐบาลที่เขาเชื่อมั่นว่าแก้ปัญหาได้ทั้งระยะสั้นและแก้ปัญหาประเทศในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น