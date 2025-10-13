โฆษก ภท.เผยแก้ รธน.ใช้ร่างของพรรคเป็นหลัก ยันไม่แตะหมวด1-2 ไร้กังวล พท.เล่นเกมกลางสภาฯ

โฆษก ภท.เผย แก้ รธน.ใช้ร่างของ ภท.เป็นหลัก ยันไม่แตะหมวด1-2 ให้เอกสิทธิ์ สส.โหวต ถ้าเสียงเพิ่ม ตอบไม่ได้ขัด MOA หรือไม่ ไร้กังวล พท.เล่นเกมการเมืองกลางสภาฯ
วันที่ 13 ต.ค.น.ส.แนน บุญธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ และ นายอัคร ทองใจสด ร่วมกันแถลงข่าว หลังการประชุม ร่วม รัฐมนตรี สส. และ แกนนำกลุ่มการเมือง ที่ร่วมรัฐบาล ที่พรรคภูมิใจไทย
โดยนางสาวแนน เปิดเผยว่า วันนี้ เป็นการประชุม 2 ส่วน คือ ส่วนของ สส.พรรคภูมิใจไทย และ อีกส่วน เป็น สส. จาก กลุ่มที่ร่วมกันสนับสนุนรัฐบาล โดยสาระสำคัญ เป็นการหารือถึง การเตรียมความพร้อมประชุม ร่วมรัฐสภา ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ตอนนี้ มีเสนอให้รัฐสภา พิจารณา 3 ร่าง ว่ามีเนื้อหา และ หลักการสำคัญอย่างไรบ้าง
ในส่วนตัวผู้อภิปราย และ กรอบเวลาที่จะแบ่งกัน ตอนนี้ยังไม่ได้ ข้อสรุป แต่เบื้อนต้น จะมีนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล และ นายอัครเดช ที่จะร่วมอภิปรายด้วย แต่ ยืนยันว่า ประเด็นที่ สส. ทุกคนเห็นตรงกันก็คือ จะไม่แก้ไขในหมวด 1 และ หมวด 2
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทย มีความห่วงกังวล ว่า รัฐสภาจะลงมติรับเฉพาะร่างของ พรรคภูมิใจไทย และ พรรคประชาชน เพราะได้ทำMOU ร่วมกันไว้นั้น น.ส.แนน ยืนยัน ว่า การพิจารณา จะพิจารณาจากเนื้อหา ไม่ได้พิจารณาว่า ร่างกฎหมายฉบับนั้นเป็นของพรรคไหน ดูที่เนื้อหาสาระ ว่า มีความเหมือน หรือ แตกต่างกันอย่างไร โดยในวันพรุ่งนี้ จะมีการประชุม คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ( วิปรัฐบาล) ก็จะหยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้มาหารือกันอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุป และหากในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคประชาชนเสนอแก้ไข หมวด1 และ หมวด 2 น.ส.ย้ำอีกครั้งว่า พรรคภูมิใจไทย มีความชัดเจนมาตลอด ว่า จะไม่มีการแก้ไขในหมวดดังกล่าวอย่างแน่นอน
เมื่อถามอีกว่า จะให้เอกสิทธิ์ สส. ในการลงมติร่างของพรรคประชาชนใช่หรือไม่ น.ส. แนน ระบุ สส.จะลงมติอย่างไร ก็ถือเป็นเอกสิทธิ์ ย้ำ ทุกการโหวตเป็นเอกสิทธิ์ สส. แต่เชื่อว่า การลงมติของ พรรคภูมิใจไทย และ พรรคร่วมรัฐบาล น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเป็นเอกสิทธิ์ ไม่ใช่ มติพรรคร่วม
ส่วนที่ประชุมวันนี้ มีความห่วงกังวลในประเด็นใดบ้าง น.ส.แนน เปิดเผยว่า ส่วนใหญ่เป็นกังวลเรื่องเนื้อหา ในแต่ละร่าง เนื่องจากมีการวิเคราะห์ และตีความ ไปว่าหากรับร่างไปแล้ว จะมีปัญหาในส่วนไหนบ้าง ตอนนี้ กำลังหารือกันอยู่
เมื่อถามว่า เมื่อพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล จะใช้ร่างของ พรรคภูมิใจไทย เป็นร่างหลักหรือไม่ น.ส. แนน ยืนยัน จากที่คุยกันเบื้องต้น จะใช้ ร่างของพรรคภูมิใจไทย เป็นร่างหลัก
ส่วน MOU 2543- 2544 เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกัน เพราะถือว่าเป็นการทำงานของ ครม. ในเรื่องของเนื้อหา ที่สภาฯ กรรมาธิการก็กำลังศึกษาอยู่ ส่วนจะมีข้อสรุปได้ช่วงไหน ขึ้นอยู่กับกรรมาธิการ
นางสาวแนน ยังกล่าวถึงกรณีที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เดินทางมาที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ว่า นายบวรศักดิ์ เดินทางมาให้คำแนะนำแก่ สส. เกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน และเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้ประกอบในการอภิปราย การประชุมร่วมกันของรัฐ ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคมนี้
นางสาวแนน ยังกล่าวถึงการตั้งวอร์รูม หรือ องครักษ์ เพื่อดูแลการอภิปรายให้อยู่ในกรอบหรือไม่ ว่า ความจริงแล้วพรรคภูมิใจไทย ไม่เคยตั้งองครักษ์พิทักษ์ในเรื่องใด ซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าคนใดที่จะอภิปราย หรือ คนใดที่ใช้เนื้อหาในด้านใดประกอบการอภิปราย จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของการประชุมสภา ซึ่งผู้อภิปรายจะต้องรับผิดชอบในคำอภิปรายของตนเอง ส่วนที่ขัดกับข้อบังคับ หรือ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย ทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามข้อบังคับ
ส่วนมีความกังวลหรือไม่ อาจมีการเล่นเกมในสภา นางสาวแนน กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่กังวล แต่ต้องดู ว่า การประชุมในวันพรุ่งนี้ จะออกมาในรูปแบบใด แต่ในการประชุม สส. ในวันพฤหัสบดีนี้ วาระของสภาจะมีกระทู้ถามสด และต่อด้วยวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ. อากาศสะอาด ซึ่งสิ่งที่สมาชิก และตนเองอยากเห็นมากที่สุด อยากให้กฎหมายดังกล่าวเสร็จสิ้นผ่านวาระ 2 และ 3 เพื่อจะได้พิจารณากฎหมายอื่น ซึ่งอยากให้ สส. เข้าร่วมประชุมในวันนั้น เพื่อโหวตร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาดให้เสร็จสิ้น
ทั้งนี้ หากมีเสียงโหวตเพิ่มขึ้นจะขัดต่อ MOA ที่ทำไว้กับพรรคประชาชนหรือไม่ นางสาวแนน กล่าวว่า การโหวตทุกอย่างเป็นเอกสิทธิ์ของ สส. ซึ่งข้อตกลง MOA คือ เสียงสนับสนุน แต่การที่ สส. จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เรื่องนี้บอกไม่ได้ว่าจะขัดหรือไม่ เพราะถือเป็นเอกสิทธิ์ของ สส. คนนั้น โดยที่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้บอกให้มาสนับสนุน
ขณะที่นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ สส. ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ชี้แจงกรณีที่ สส. พรรครวมไทยสร้าง มาร่วมประชุมที่พรรคภูมิใจไทย ว่า ในวันนี้ไม่ได้มาแถลงข่าวร่วม ในนามพรรคร่วมรัฐบาล แต่มาในนามเป็น สส. ที่สนับสนุนรัฐบาล และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น การที่สื่อมวลชนรายงานข่าว เป็นการประชุมพรรคร่วมรัฐบาล ขอยืนยันว่ามาในนาม สส. ที่สนับสนุนรัฐบาลเท่านั้น จึงขอทำความเข้าใจ