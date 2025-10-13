นายกฯ รอผลศึกษาจาก กมธ.สภาฯ ยกเลิก MOU 43-44 หรือไม่ ก่อน "บวรศักดิ์" สรุปส่ง ครม.ตัดสินใจ โวไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบ

"อนุทิน" ขอให้รอผลศึกษาแนวทางยกเลิก MOU 43-44 จาก กมธ.ทั้งสภาผู้แทนฯ-วุฒิสภา ก่อน "บวรศักดิ์" สรุปส่งมา ให้ ครม.ตัดสินใจ ลั่นรัฐบาลนี้ไม่มีวันทำให้ไทยเสียเปรียบ
เมื่อเวลา 11:50 น.วันที่ 13 ต.ค. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเตรียมประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำประชามติยกเลิก การลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนหรือ MOU 43 และ การลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลไทย-รัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทย-กัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกัน MOU 44 จะมีการมอบแนวทางอย่างไรว่า ต้องดูผลการศึกษาของทั้งสองคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นทั้งของสภาล่างและสภาสูง โดยนายบวรศักดิ์ คงรวบรวม และสรุปผลออกมา ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีทางออกในเรื่องนี้ใช่หรือไม่ เพราะหลายฝ่ายกังวล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกอย่างต้องมีทางออก เมื่อถามว่าสรุปแล้วต้องให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ หลังนายบวรศักดิ์สรุปผล เสร็จสิ้นใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีคือคนที่ จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิก ซึ่งก็ต้องมีการรวบรวม ข้อมูลให้มากที่สุด
เมื่อถามว่า ขณะนี้ยังมีข้อถกเถียงว่า MOU ดังกล่าวสามารถยกเลิกฝ่ายเดียวได้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องมานั่งดู ซึ่งเราต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสียให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่สิ่งที่ยืนยันคือ สำหรับรัฐบาลนี้ ไม่มีวันที่จะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบ ซึ่งตนเองได้ให้หลักไปแบบนี้ เพราะมีคนทำงาน มีคนเจรจา และมีคนศึกษาอยู่ สุดท้ายแล้วค่อยมาตัดสินใจ
เมื่อถามถึงการศึกษาของคณะกรรมาธิการ วิสามัญ พิจารณาบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU 43 และ MOU 44 ที่มีนายไชยชนก ชิดชอบ เป็นประธานกรรมาธิการ จัดส่งผลการศึกษามาที่นายบวรศักดิ์ด้วยใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการศึกษา โดยผลการศึกษาก็ต้องส่งมาที่คณะรัฐมนตรี จากนั้นคณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งไปสรุปผลการศึกษามา ซึ่งอาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ร่วมอยู่ด้วยก็ได้
เมื่อถามว่า จำเป็นจะต้องเร่งด่วนในเรื่องดังกล่าวหรือไม่เพราะแม้แต่รัฐธรรมนูญยังทำไว้ได้แล้วเรื่องนี้ต้องเร่งด้วยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เป็นไปตามกระบวนการ เมื่อถามว่าแต่ตอนนี้ ต้องเป็นไปตามแนวทางที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาใช่หรือไม่ คือการเดินหน้าทำประชามติ จนกว่าจะมีผลศึกษาจากคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ออกมาใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าว ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อถามย้ำว่าหมายถึงจะเดินหน้าการทำประชามติ ใช่หรือไม่ ได้เอาเพลงกล่าวย้ำว่ายืนยันตามนโยบาย