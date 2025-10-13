"พินิจ" สส.รุ่นดึกขนก๊วนลำปาง-ลำพูนซบภูมิใจไทย สู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า

"พินิจ จันทรสุรินทร์" สส.รุ่นดึก ขนผู้สมัครลำปาง-สจ.ลำพูน ซบภูมิใจไทย สู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า
เมื่อวันที่ 13 ต.ค.เวลา 11.40 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวรีกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสันติ พร้อมพัฒน์ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับนายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส. ลำปาง และอดีต รมว.เกษตรฯ สมัย พล.อ.สุจินดา คาประยูร เป็นนายกฯ รวมทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจำนวน 5 คน นำดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีและสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยด้วย
จากนั้นนายอนุทิน เปิดเผยว่า นายทรงศักดิ์ เป็นผู้ประสานงานกับนายพินิจ ให้เข้ามาร่วมกับพรรคภูมิใจไทยขณะที่นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ในกลุ่มของนายพินิจ เป็นผู้สมัครสส.ลำปางจำนวน 4 คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีจำนวน 5-6 คน โดยทั้งหมด เป็นผู้สมัครในนามพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า