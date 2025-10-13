"สิริพงศ์" ฟาดเกรียนคีย์บอร์ดปล่อยเฟกนิวส์กล่าวหา "อนุทิน" ด่ารองแม่ทัพ 2 ขู่ถ้ายังไม่หยุด ฟ้องแน่

โฆษกรัฐบาล ฟาดเกรียนคีย์บอร์ด กล่าวหา “อนุทิน” ซัดรองแม่ทัพภาคที่ 2 ปมรับบริจาค ชี้ ไม่เป็นความจริงข้อความบิดเบือน ยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพ หวัง สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาคลี่คลายโดยเร็ว ชี้หากไม่หยุด พร้อมดำเนินคดี
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีโซเชียล โพสต์ข้อความ “อนุทิน” ซัด รองแม่ทัพภาค 2 พล.ต.ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รัฐบาลก็มีทำไมไม่ยกหูคุย ไม่จำเป็นต้องหาของบจากวัด หลังพระสิ้นคิดมอบ 15 ล้านบาทช่วย ว่า ข้อความดังกล่าว ไม่เป็นความจริง เข้าใจว่าเจตนาของผู้โพสต์ ต้องการที่จะบิดเบือนเจตนารมย์ของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ขอยืนยันว่ารัฐบาล ไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นแต่อย่างใด ซึ่งหากพบว่า ข้อความดังกล่าว ยังปรากฎ และไม่ยุติ สร้างความเสียหาย ก็ต้องพิจารณาดำเนินคดีกับผู้โพสต์ รวมถึงการปล่อยข้อความอันเป็นเท็จต่อไป
นายสิริพงศ์ ยืนยันว่ารัฐบาลยินดีที่จะให้การสนับสนุน ฝ่ายความมั่นคง ยกตัวอย่างเช่น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรก 30 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณ ให้กับฝ่ายความมั่นคง โดยที่ไม่มีการตัดงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามที่ฝ่ายมั่นคงขอมา ซึ่งมุ่งหวังให้สถานการณ์ชายแดนคลี่คลายโดยเร็ว
ส่วนกรณีที่ฝ่ายความมั่นคงมีความเห็นว่า ส่วนใดมีความจำเป็นเร่งด่วน และมีผู้มีจิตสาธารณะอยากสนับสนุนกองทัพ ก็สามารถทำได้ แต่สิ่งที่ต้องขอ คือต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา ประชาชนสบายใจ
ทั้งนี้สิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวัง เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกัน ขออย่าปล่อยข่าวลือให้ประชาชนเกิดความสับสน และมุ่งทำลายกันในสถานการณ์ประเทศ ณ ขณะนี้