จ่าสิงห์ ยกย่อง SCGP คุณภาพระดับโลก ใส่ใจสังคม จ้างงานท้องถิ่น 95% ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพึ่งพาได้

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568 จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม SCGP วังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เดินหน้าควบคู่ 3 มิติสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยยุคใหม่ คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตชุมชน
SCGP วังศาลา ถูกยกให้เป็นตัวอย่างของ “โรงงานที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดี” ด้วยการจ้างงานคนในพื้นที่กว่า 95% ลดการย้ายถิ่นของแรงงาน พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการสร้างอาชีพจากเศษกระดาษ พัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม จนได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมหลายปีติดต่อกัน
จ่าเอก ยศสิงห์ กล่าวชื่นชมว่า SCGP วังศาลาไม่เพียงผลิตสินค้า แต่ผลิต คุณภาพชีวิต และ ความเชื่อมั่น ให้ชุมชนอยู่ได้จริง นี่คือภาพของ อุตสาหกรรมพึ่งพาได้ ที่จะผลักดันขยายสู่ทุกพื้นที่ของประเทศ พร้อมย้ำว่า นโยบายอุตสาหกรรมต้องไม่แลกกับสุขภาพประชาชนหรือสภาพแวดล้อม โดยโรงงานที่ดีต้องโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย และเติบโตไปพร้อมชุมชนอย่างยั่งยืน