นายกฯโชว์ผลงานมอเตอร์เวย์-สัญญาขยับราคาอ้อย-มันสำปะหลัง อ้อนกาคน ภท.ให้มาทำตามที่พูด

"อนุทิน" ปราศรัยเวที อ.บ่อพลอย โชว์ผลงานทำมอเตอร์เวย์-สัญญาขยับราคาอ้อย-มันสำปะหลัง อ้อนกาคน ภท.ให้มาทำตามที่พูด
วันที่ (12 ตุลาคม) เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ศูนย์จำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พบประชาชนและปราศรัยหาเสียงช่วย น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4 พรรคภูมิใจไทย โดยมีรัฐมนตรี แกนนำ และ ส.ส.ภูมิใจไทย อาทิ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส. อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ร่วมปราศรัยด้วย
น.ส.วิสุดาปราศรัยว่า ตนลาออกจากข้าราชการมาลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อจะทำงานการเมือง ขอให้คำมั่นสัญญาว่าหากได้รับความไว้ใจ จะเป็น ส.ส.ที่ทำเพื่อประชาชนมากกว่าตัวเอง เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนมากกว่าตัวเอง หากต้องการผู้แทนที่เห็นอกเห็นใจประชาชน และทำงานเพื่อประชาชนและเดินเคียงข้างประชาชนโดยพรรคภูมิใจไทยนำไปสู่อนาคตที่ดีก็ขอให้ไว้ใจตน
ด้านนายชาดาปราศรัยว่า หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอายุ 50 กว่า แต่คณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเป็นคนรุ่นใหม่หมด เพราะพรรคภูมิใจไทยให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้ตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน วันนี้ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 1 ก็เป็นคนรุ่นใหม่ สามารถทำงานกับคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยได้ ฉะนั้น การเลือกเด็กเข้ามาก็เพื่อสร้างอนาคตและสร้างบ้านสร้างเมือง
นายชาดากล่าวว่า ก่อนหน้านี้พี่น้องเลือกนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ เป็น ส.ส.ทำให้ประเทศมีทางออกและรอดวิกฤต วันนี้ลูกสาวมาสมัคร ส.ส. พี่น้อง อ.บ่อพลอย ควรเติมคะแนนเพื่อตอบแทนคนที่ทำงานเพื่อบ้านเมือง แต่ถ้านายศักดิ์ดาอยู่พรรคอื่น คงไม่ได้เป็น รมช.มหาดไทย แต่ถ้าได้เป็นรัฐมนตรี คงเป็นรัฐมนตรีแดดเดียว
จากนั้นนายอนุทินปราศรัยตอนหนึ่งว่า วันนี้มา จ.กาญจนบุรี มาพบชาวหนองปรือ บ่อพลอย แต่ไม่ว่าจะเป็นคนอำเภอไหนก็เป็นคนกาญจนบุรี เป็นคนไทยเหมือนกัน รักชาติและแผ่นดิน ไม่ต้องการให้ใครมารุกรานประเทศไทย เราเป็นพวกเดียวกัน วันนี้ประชาชนเป็นคนกำหนดชีวิตทางการเมืองของคนที่จะมาเป็น ส.ส. ฉะนั้น วันที่ 19 ต.ค.นี้ ขอให้ประชาชนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมของพรรคภูมิใจไทยที่ชื่อ “ดรีม” ซึ่งแปลว่าความฝัน เพื่อให้ฝันเป็นจริงได้เป็น ส.ส. มาทำประโยชน์ให้กับชาวกาญจนบุรี
นายอนุทินกล่าวว่า ส่วนนายศักดิ์ดา พ่อของผู้สมัคร ตนรู้จักตั้งแต่สมัยที่เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มั่นใจในการทำงานว่าถ้าได้คนนี้มาช่วย จ.กาญจนบุรี จะเจริญยิ่งขึ้น และโชคดีที่ได้คนนี้มาเป็น รมช.มหาดไทย มาช่วยงาน จึงขอให้เลือกลูกเข้ามาช่วยอีกแรง
นายอนุทินกล่าวด้วยว่า คนเมืองกาญจน์ให้ความเมตตาตนมาโดยตลอด 6 ปีที่แล้วก็ให้ ส.ส.มาแล้ว ตอนพรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลกระทรวงคมนาคม ได้ทำให้มอเตอร์เวย์ จากกรุงเทพฯมาเมืองกาญจน์ ทำให้เรียบร้อย ถึงเวลาแล้วที่เราน่าจะมีความสนิทสนมกันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จึงชวนคนนั้นคนนี้มารับใช้พี่น้องประชาชน โดยมีนโยบายที่เราจะดำเนินการอีกคือปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนละ 100,000 บาท ให้พ่อแม่พี่น้องได้ลืมตาอ้าปาก และจะดูแลปัญหาเรื่องอ้อย เพราะพรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเป็นหน้าที่ของตนที่จะจะเข้ามาแก้ปัญหา
นายอนุทินกล่าวอีกว่า หลังจากรับหนังสือจากชาวไร่อ้อยเรียบร้อยแล้วจะให้อธิบดีมาพบเพื่อแก้ปัญหาให้โดยตรง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและ รมว.เกษตรสหกรณ์ เป็นเพื่อนกัน มีหัวใจตรงกันที่จะทำให้เกษตรกรคนไทยชาวไร่ ชาวนา ลืมตาอ้าปากได้ รวมถึงเรื่องราคามันสำปะหลังจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นไปอีก วันนี้ราคาขึ้นมาจากการที่เราปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้ไม่สามารถนำเข้ามาได้ ดังนั้น เราจะสร้างกลไกตลาดทำให้ราคาสูงยิ่งขึ้นไป และไม้ต้องห่วงเรื่องด่านเพราะด่านจะเปิดไม่ได้จนกว่าประเทศไทยจะมีชัยชนะ
“สิ่งเหล่านี้คือคำมั่นสัญญาของพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาล ทุกคนต้องฟังเสียงประชาชน และจะไม่มีวันทำอะไรที่ขัดใจประชาชน เราพูดแล้วทำ ขอให้มั่นใจเราและเลือกเข้ามาแก้ปัญหาให้ประชาชน” นายอนุทินกล่าว
ต่อมา นายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 ว่าคนที่จะให้คำตอบว่าจะได้ ส.ส.หรือไม่คือประชาชน เรามีหน้าที่ทำผลงานให้ประชาชนมั่นใจ เพื่อให้โอกาสพวกเรารับใช้ ส่วนที่ปราศรัยว่าขอดูออร์เดิร์ฟในการเลือกตั้งซ่อมก่อน ตอนนี้ไม่จำเป็นต้องออร์เดิร์ฟแล้ว เพราะวันนี้ให้เมนคอร์ส ตั้งแต่นายศักดิ์ดาได้เป็น รมช.มหาดไทย วันนี้เราจะทำให้ดีที่สุด ถ้าเลือก น.ส.วิสุดา จะได้ทั้ง ส.ส.และรัฐมนตรีมาคอยรับใช้
เมื่อถามว่า รู้สึกอย่างไรที่สวนดุสิตโพลเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนนิยมมากกว่าพรรคประชาชน นายอนุทินกล่าวว่า ไม่เคยคิดชนะหรือแพ้ เราต้องชนะใจตัวเองต้อง ไม่ขี้เกียจ ต้องขยันทำงานและคิดถึงประชาชนเป็นหลัก วันนี้มีโชค มีวาสนา มีบุญที่ได้บริหารประเทศ ไม่คิดอย่างอื่น คิดแต่ทำประโยชน์สูงสุดเพื่อประเทศชาติและประชาชน สมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนถูกสอนว่าคนที่มีพระคุณต่อเราคือพี่น้องประชาชน
เมื่อถามถึงมองการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า ยืนยันวันที่ 31 ม.ค.69 ยุบสภาแน่นอน ไม่มีเกิน มีแต่ก่อน วันนี้ทุกพรรคการเมืองเตรียมเลือกตั้งแล้ว พรรคภูมิใจไทยมีความพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนกรณีที่นายเนวิน ชิดชอบ ครูใหญ่พรรคภูมิใจไทย พบกับนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีต รมช.มหาดไทย เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา นายนิพนธ์ยืนยันจะมาอยู่ภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า นายนิพนธ์มาตั้งแต่เดือนที่แล้ว ส่วนนายนายเกรียง กัลป์ตินันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ไม่ได้มาเมื่อวาน แต่มาเมื่อวานซืน
เมื่อถามย้ำว่า ทั้งนายนิพนธ์และนายเกรียงจะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ นายอนุทินตอบว่า เดี๋ยวรอดู
ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัสลงพื้นที่ จ.เชียงราย ระบุไทม์ไลน์โยกย้าย ผวจ.เชียงราย นายอนุทินย้อนถามว่า ยังไม่มีไทม์ไลน์ เวลานี้ไทม์ไลน์มีแต่เรื่องการช่วยเหลือประชาชน