“ธรรมนัส” ซัดกมธ.มั่นคงอย่าเวอร์ เชื่อจนท.มืออาชีพ แนะสส.อยู่พื้นที่ดูแล ลั่นกธ.ส่งทุกเขตจ่อเปิดตัว "ฉลอง"

รมว.เกษตรฯ ซัด กมธ.ความมั่นคงฯ อย่าโอเวอร์แอคชั่น ย้ำ เชื่อมั่น จนท.รัฐ ทำงานมืออาชีพ แนะ สส.ควรอยู่พื้นที่ดูแล ปชช.ลั่น กล้าธรรม ส่งครบทุกเขต จ่อเปิดตัว “ฉลอง เรี่ยวแรง” เสริมทัพภาคกลาง
เมื่อวันที่ (12 ตุลาคม 2568) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการอุทกภัยว่า ปีนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุหลายลูกตั้งแต่ต้นปี โดย จ.นนทบุรี ถือเป็นจังหวัดปลายน้ำ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือ ไม่ว่าจะเป็นน้ำจากแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน รวมถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งไหลมาบรรจบในแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนจะไหลมาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี
“จากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้ ผมยืนยันได้ว่า รัฐบาลสามารถบริหารจัดการน้ำได้ ไม่มีเหตุให้กังวล ปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเกิดจากน้ำทะเลหนุน ทำให้การระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปอย่างช้า แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ไข และซ่อมแซมเขื่อนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชน และมั่นใจว่า ปีนี้เอาอยู่แน่นอน” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
เมื่อถามถึง กรณีที่ กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ สภาฯ เชิญไปชี้แจง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า การบริหารราชการแผ่นดินโดยการนําของนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีและผู้แทนของแต่ละกระทรวงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชน ตนแทบไม่มีวันหยุด เพราะต้องลงพื้นที่ตลอดทั้ง สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร และอีกหลายจังหวัด เพราะต้องเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชน ดังนั้นกรรมาธิการต่าง ๆ ที่อยากจะเชิญตนไปชี้แจงก็ไปเอาจากสื่อที่ตนได้แถลงไป ไม่จําเป็นที่ต้องไปให้ตนไปชี้แจงอะไร มันก็มีแค่นั้น
“ผมไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องไปชี้แจง ผมเน้นนะว่า ใครก็ตามที่อยู่ในประเทศไทย หากทําความผิดละเมิดกฎหมายไทย เจ้าหน้าที่เขามีอยู่แล้ว เขาดําเนินคดีอยู่แล้ว ท่านไม่ต้องไปโอเวอร์แอคชั่นมากเกินไป เจ้าหน้าที่เขามีข้อมูลอยู่แล้ว ผมเชื่อมั่นในตัวของเจ้าหน้าที่ทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง เราเป็น สส.ทําอะไรให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนน่าจะดีกว่า ฝากบอกพี่น้อง สส.ทุกท่านว่า ควรอยู่ในพื้นที่ วันนี้วันที่ 12 ต.ค.อีก 17 วัน ก็จะปิดสมัยประชุมสภาฯแล้ว เปิดอีกทีเดือนธันวาคม เดือกมกราคม 2569 ก็ยุบสภาแล้ว ท่านควรอยู่ในพื้นที่ดูแลประชาชน “ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราได้พี่ฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส.นนทบุรี ที่มาร่วมอุดมการณ์ และยังมีอีกหลายท่าน ซึ่งจะมีการเปืดตัวในส่วนของภาคกลาง ยุทธศาสตร์ของพรรคเรา ท่านหัวหน้าพรรควางไว้ชัดเจนว่า ต้องทํางาน เพราะพวกเขาคือความหวังของพี่น้องประชาชนในการจะเลือกมาเป็นตัวแทน สส.ไม่ทำงาน เราไม่เอา
ขณะนี้ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม กล่าวยืนยันว่า พรรคกล้าธรรมจะส่ง สส.ครบทุกเขต แน่นอน