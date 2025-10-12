นายกฯขนภท.ช่วย “ลูกศักดิ์ดา” หาเสียงสส.กาญจน์ อวยถึงขั้นนายกฯหญิง ยันไม่เปิดด่าน" เรวัช" โผล่ร่วม

“อนุทิน” ขนทัพภท. ช่วย “ลูกศักดิ์ดา” หาเสียงสส.กาญจน์ บอกเคยใช้พ่อแล้วขอให้จิกหัวใช้ลูกต่อ 19 ต.ค.เบิร์ดเดย์ “วิสุดา” เบอร์ 1 วอนสวด “ชยันโต” อวยถึงขั้นนายกฯหญิง โวเป็นผู้นำ 12 วัน ผลงานเพียบ ลั่นไม่มีเปิดด่าน “เรวัช” โผล่ร่วมปัดลงการเมือง
วันนี้ (12ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่หาเสียงช่วยนางสาววิสุดา วิเชิยรศิลป์ เป็น สส.กาญจนบุรี แทนนายศักดิ์ดา วิเชิยรศิลป์ บิดา ที่ลาออก สส. มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยทันทีที่นายอนุทิน มาถึงวัดสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงรถ ตั้งแต่ทางเข้าเนื่องจากมีประชาชนมารอฟังการปราศรัยล้นออกมา บริเวณหน้าทางเข้าวัด จากนั้นได้เดินขึ้นเวทีปราศรัย โดยมีรัฐมนตรี สส. ของพรรคภูมิใจไทยมาร่วมเวทีปราศรัยด้วย รวมถึง พลตำรวจโทเรวัช กลิ่นเกษร อดีตนายตำรวจชื่อดัง ร่วมคณะด้วย ทั้งนี้เจ้าตัวบอกว่า รู้จักกับนายอนุทิน มานาน วันนี้มาหาเสียงบ้านเกิดตน จึงมารับคณะ แต่ปฏิเสธว่าอนาคต ไม่คิดลงเล่นการเมือง
.
ทันทีที่นายอนุทิน ขึ้นเวทีปราศรัย ระบุว่า วันนี้ เจอแต่คนใจดี เดินเข้ามาคุณลุงเป็นห่วง ให้หมวกมา หมวกห้วยกระเจา เลาขวัญ ตนต้องใส่ ตนมีหลายหัวโขน แต่วันนี้มาในหัวโขนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขอประชาชนใช้สิทธิ์ แสดงความเป็นเจ้าของประเทศ วันนี้มากราบขอบพระคุณด้วยความเคารพ ไม่มาไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรค ที่ชาวกลางกาญจนบุรี ให้เกียรติ ให้ความเมตตากับผู้สมัครของพรรค ซึ่งให้ความไว้วางใจคุณพ่อ คราวที่แล้วเลือกเป็นผู้แทนราษฎร ตนเห็นว่าน่าจะดูแลพ่อแม่พี่น้องได้มากกว่า จึงชวนท่านไปเป็นรัฐมนตรี จึงต้องลาออกจากสส. แต่ไม่เป็นไรเรามีเลือดเนื้อเชื้อไข ของนายศักดิ์ดา ที่อาสามารับใช้ไม่ให้ขาดช่วง คราวนี้ได้ทั้งพ่อทั้งลูก ใช้พ่อแล้ว ถ้าจะจิกหัวใช้ลูก ขอให้เลือก “วิสุดา”
ถ้าให้ความเมตตา จะได้คนจริง เพราะเป็นข้าราชการอยู่แล้ว อายุไม่มาก สามารถเติบโตได้อีก แต่วันนี้ขอมาเป็นผู้แทน สส. พี่น้องเมืองกาญฯ ให้ความเมตตาตนมาโดยตลอด หกปีที่แล้วก็ให้สส.มาแล้ว ตอนตนกำกับดูแลกระทรวงคมนาคม ทำให้มอเตอร์เวย์ จากกรุงเทพมาเมืองกาญฯ ก็ทำให้เรียบร้อย ถึงเวลาแล้ว ที่คิดว่าเราน่าจะมีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น แน่นแฟ้น จึงชวนคนนั้นคนนี้มารับใช้พี่น้องประชาชน วันนี้ออร์เดิร์ฟก่อน ขอพี่น้องเลือก “วิสุดา” จะได้รับใช้พี่น้องแบบไม่ลืมหูลืมตา ภูมิใจไทยพูดแล้วทำ เรายังไม่มีอะไรที่พูดแล้วไม่ทำ
ก่อนที่ นายอนุทิน จะปราศรัย ถามประชาชน ให้เปิดด่านหรือไม่ ชาวบ้านส่งเสียงตระโกนกลับทันที ว่า ไม่ นายอนุทิน ย้ำ เพราะฉะนั้นเรื่องเปิดด่านไม่มี และถ้าคนเป็นนายกฯ ได้ยินเสียงอย่างนี้ ฝืนไปละก็ นายอนุทิน ถึงกับ ร้อง ฮ่าฮ่าฮ่า เป็นอดีตนายกฯทันที ถูกกระทืบตาย ไม่เอาหรอก เก็บตนไว้ทำงานให้พี่น้องเถอะ
เรื่องเปิดด่านจบแล้ว ไม่มีทางเปิด ตอนนี้สู้อย่างเดียว ต้องรักษาอธิปไตย และศักดิ์ศรีของคนไทย เรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวล ถ้าพ่อแม่พี่น้องให้ความไว้วางใจ เดี๋ยวคอยดู ตนเพิ่งทำงานได้ 12 วัน อะไรเกิดขึ้นใน 12 วัน เงินสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ นี่คือการทำงานของพรรคภูมิใจไทย พูดแล้วทำ อาทิตย์ที่แล้วคนละครึ่งพลัส ผ่านคณะรัฐมนตรี เรียบร้อย อย่าลืมไปลงทะเบียน จะมีเรื่องอื่นอีกเช่น ปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนละ 100,000 บาท ให้พ่อแม่พี่น้องได้ลืมตาอ้าปาก เป็นรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทย ที่เคยให้สัญญากับพ่อแม่พี่น้อง เราทำหมดในระยะเวลาที่รวดเร็ว ขอทำงานแบบใจกว้าง ไม่สนใจว่าใครจะอยู่พรรคไหน วันนี้รัฐบาลเป็นหนึ่งเดียว มีหน้าที่อย่างเดียว คือรับใช้ประชาชนเท่านั้น
จากนี้ไปถึงมกราคม สิ้นเดือนยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชน และหวังว่าพี่น้องประชาชน จะเห็นการทำงานของพวกเรา และมอบความไว้วางใจให้พวกเราได้กลับมาได้รับใช้พ่อแม่ประชาชนอีกครั้งหนึ่ง อย่าลืมวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม ขอให้ท่านได้ร้องวันเกิดให้ สส.ใหม่ “ ดรีม วิสุดา วิเชียรศิลป์” ขอให้สวดชยันโต ไม่ใช่อนิจจาวัฏสังขารา
ดรีม แปลว่าความฝัน เราฝันมานานแล้ว ขอให้ฝันเป็นจริง ให้ดรีมเป็นสส. เขาทุ่มเท มีอนาคตมีเกียรติรับใช้พ่อแม่พี่น้อง จึงลาออกจากข้าราชการประจำ ขอให้เป็นข้าราชการฝ่ายการเมืองรับใช้พ่อแม่พี่น้องต่อไป ตนขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลอนาคตน้องดรีมให้เต็มที่ พิสูจน์ให้เห็นแล้ว ขนาดพ่อไม่ค่อยหล่อ ได้เป็นรัฐมนตรี ลูกสาว สวยขนาดนี้ ต้องเป็นยิ่งกว่ารัฐมนตรี
คุณสมบัติครบถ้วน การศึกษาดี เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทย มาแล้ว 5 ปี จากนี้ไป จะเป็นสส. จากโน้นไปก็จะเป็นรัฐมนตรี เผลอดีไม่ดี ได้เป็นนายกฯหญิง อีกคนหนึ่ง
วันนี้มาพบกับพ่อแม่พี่น้อง เรารับทราบปัญหาหมดแล้วไม่ต้องเสียเวลา บอกว่าพรรคภูมิใจใคร จะทำอะไรบ้างตนมีหน้าที่อย่างเดียว ติ๊กอนุมัติ อนุมัติ อนุมัติ และเป็นจังหวะที่ดี ให้อนุมัติ โดยอนุทิน พ่อแม่พี่น้องทำอย่างเดียว อาทิตย์หน้าตั้งแต่ 8 โมงถึง 5 โมงเย็น กากบาทให้เต็มช่อง เบอร์ 1 ส่งให้ให้น้องดรีม เป็นสส.
เมื่อมีสส. พรรคภูมิใจไทย เพิ่ม ตนก็จะมากาญจนบุรีบ่อยขึ้น ตนทำให้พวกท่านเห็นแล้ว ทำให้นายศักดิ์ดาเป็นรัฐมนตรี ดังนั้นการทำให้น้องดรีม เป็นสส.ของกาญจนบุรี ต่างคนต่างทำหน้าที่ และความมั่งมีศรีสุขความเจริญรุ่งเรืองของพวกเราของประเทศไทย ก็จะเกิดขึ้น ขอให้คำมั่นสัญญาไว้เช่นนี้