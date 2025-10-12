ปัญหาฝุ่นต้องจบ! จ่าสิงห์ ลุยเมืองกาญ ดันมาตรฐานโรงงานสะอาด ลด PM2.5 ควบคู่จ้างงานคนพื้นที่

รมช.อุตสาหกรรมเยี่ยมชมโรงงานบริษัทน้ำตาลราชบุรีจำกัด ชี้ เป็นอีกหนึ่งโรงงานต้นแบบนโยบาย ‘อุตสาหกรรมพึ่งพาได้’ ที่เติบโตควบคู่สิ่งแวดล้อมและชุมชน ดันโมเดลอ้อยสดช่วยลดการเผา ลดมลพิษ PM2.5 ด้วยการเสริมแรงจูงใจเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยผ่านภาคอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลราชบุรี ต้นแบบอุตสาหกรรมสะอาดที่รับซื้ออ้อยสด 100% เพื่อขับเคลื่อนโมเดล ‘อุตสาหกรรมพึ่งพาได้’ ลดปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะได้เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยเป็นโรงงานน้ำตาลต้นแบบที่มีนโยบาย รับซื้ออ้อยสด 100% และมีสัดส่วนการรับซื้ออ้อยสดสูงถึง 99% ภายใต้วิสัยทัศน์ “สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอย่างยั่งยืน”
บริษัทได้ดำเนินโครงการสนับสนุนชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการสนับสนุนเครื่องจักรเก็บเกี่ยว โครงการตรวจแปลงอ้อยเพื่อลดอุปสรรคของเครื่องตัดอ้อย และโครงการมอบโล่เชิดชูเกียรติชาวไร่อ้อยดีเด่น รวมถึงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ CSR ที่มุ่งลดการเผาอ้อยและการปล่อยควันพิษ PM2.5 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน
จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า แนวทางของโรงงานน้ำตาลราชบุรีในการรับซื้ออ้อยสด 100% เป็นตัวอย่างชัดเจนของการนำนโยบาย ‘อุตสาหกรรมพึ่งพาได้’มาปฏิบัติได้จริงแล้วเกิดผล เพราะไม่เพียงแค่โรงงานจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอ้อยในพื้นที่แล้ว แต่ยังสามารถช่วยลดการเผาอ้อยที่เป็นต้นเหตุของฝุ่น PM2.5 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
“อุตสาหกรรมพึ่งพาได้ ไม่ได้หมายถึงแค่โรงงานอยู่ได้เพียงฝ่ายเดียว แต่หมายถึงการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ทั้งเกษตรกร โรงงาน และสิ่งแวดล้อม” จ่าเอก ยศสิงห์ กล่าว พร้อมระบุว่าโมเดลรับซื้อเพียงแค่อ้อยสด 100% ถือเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชน ที่ควรถูกขยายผลไปยังโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการลดมลพิษทางอากาศในระยะยาว
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ กล่าวปิดท้ายว่า “กระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อให้โรงงานและเกษตรกรทั่วประเทศหันมาร่วมลดการเผาอ้อยและสร้างอุตสาหกรรมพึ่งพาได้จริงให้กับทุกภาคส่วนให้เติบโตได้บนฐานการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี”