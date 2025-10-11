"เด็จพี่" เร่งรัฐบาลจ่ายเยียวยาน้ำท่วม เหน็บ “อนุทิน” ลงพื้นที่ควรมุ่งช่วยชาวบ้าน อย่าเอาแต่จีบ สส.ต่างพรรค

“พร้อมพงศ์” จี้ รัฐบาล จ่ายเงินเยียวยา ชาวบ้านน้ำท่วมเร่งด่วน พร้อมวางแผนรับมือ เหน็บ “อนุทิน” ลงพื้นที่ควรมุ่งช่วยเหลือประชาชน อย่ามุ่งแต่จีบ สส.ต่างพรรค ทำสัญญาใจ หาเสียงล่วงหน้าให้ภูมิใจไทย ซัด พรรคส้มทำเฉย MOA โดนละเมิด หรือพอใจ คนสีส้มไม่โดนดูดเป็นพอ
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือประชาชน ประชุมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ เป็นเรื่องดีที่ต้องช่วยเหลือ เยียวยาทั้งในส่วนของพื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตนได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน ระเบียบราชการชดเชยให้ครัวเรือนละ 9000 บาท แต่บางทีกว่าจะได้รับการชดเชย น้ำลดไปนานแล้ว แต่เงินยังไม่ได้ ชาวบ้านมีความจำเป็นที่ต้องนำเงินไปประทังชีวิตเกี่ยวกับปัจจัยในชีวิตประจำวันอย่างทันที ไม่อยากให้ชดเชยความเสียหายล่าช้า ต้องทำให้เร็ว รัฐบาลมีเงินงบประมาณที่ต้องดูแลส่วนนี้อยู่แล้วและมีมากพอด้วย นอกจากนี้จังหวัดไหนที่คาดว่าจะได้ผลกระทบจากน้ำ ขอให้หน่วยงานต่างๆวางแผนรับมือล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งทำได้เลย ไม่ต้องรอให้น้ำท่วม ค่อยมาแก้ไขปัญหา เพราะมันล่าช้าเกินไป
นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า นายอนุทิน ลงพื้นที่ตรวจราชการน้ำท่วม ไม่อยากให้ทำแบบฉาบฉวย เทคแอคชั่นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ นั่งหัวโต๊ะสั่งการส่วนราชการ ร้องเพลง ทำกับข้าว ไปจังหวัดนั้นๆเพียงไม่กี่นาที ก็ไปอีกจังหวัดหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ การไปในจังหวัดต่างๆดูเหมือนว่าจะมีผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝงหรือไม่ ไปเรื่องน้ำท่วม ชัยนาท สิงห์บุรี ก็ไปจีบสส.ในจังหวัด ชักชวนให้มาร่วมงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย อ้อนชาวบ้านให้เลือกพรรคตัวเองกลับมา ทั้งที่ยังไม่เข้าสู่ฤดูกาลหาเสียงเลือกตั้ง แต่ไปซื้อใจกันล่วงหน้าเอาไว้แล้ว ไม่อยากเห็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเป็นฉากบังหน้า แต่ลึกๆแท้จริงแล้ว หวังประโยชน์การเมืองส่วนตัวและพวกพ้อง
“วันนี้(11ต.ค.) นายอนุทินจะไปจ.สงขลา จ.ปัตตานี ประชุมร่วมกับส่วนราชการและผู้ว่าราชการภาคใต้ ขอให้ไปประชุมรับมือแก้ไขเรื่องเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บจากความไม่สงบจริงๆ ไม่ต้องไปหยอดคำหวาน ให้กับสส.สงขลาต่างพรรค สส.ภาคใต้ที่ไม่ได้สังกัดพรรคของท่าน ก่อนหน้ามีข่าวท่านกับครูใหญ่ผู้มากบารมีในพรรคของท่าน จะถือโอกาสนี้ไปทานข้าวร่วมกับนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ แต่ภายหลังยกเลิกกำหนดการนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงนัยยะการเมืองแอบแฝงอยู่แล้ว ขอตั้งคำถามตัวโตๆ ดักทางเอาไว้ก่อนเลย จะลงพื้นที่ตรวจราชการ ช่วยประชาชนทำไปเลย ไม่อยากเห็นการใช้กลไกรัฐ กลไกปกครอง ส่งสัญญาณเจ้าหน้าที่ ให้รู้นะว่า รอบหน้าต้องสนับสนุนใคร ไม่สนับสนุนใคร ไม่ว่านายกฯจะบินไปเหนือ มาภาคกลาง โฉบไปอีสาน ลงไปใต้ ขอให้ไปช่วยประชาชนในพื้นที่ที่เขากำลังได้รับความเดือดร้อนจริงๆ อย่าใช้เวลานับถอยหลัง 4 เดือน เอาแต่เช็กเรตติ้ง หาเสียง วางมัดจำทำสัญญาใจล่วงหน้า เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองเลย”นายพร้อมพงศ์กล่าว
นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า พรรคส้ม ที่คอยค้ำยันให้รัฐบาลภูมิใจไทย ไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างเลยหรือ ข้อตกลง MOA ดูเหมือนจะเป็นกระดาษเปื้อนหมึก พรรคภูมิใจไทย สะสมกองกำลัง เดินสายหยอดคำหวาน ชักชวนสส. ให้มาร่วมงาน เปิดตัวกันอย่างเอิกเกริก แต่ยังนิ่งเงียบ หรือเป็นเพราะว่า ในวันนี้ยังภูมิใจอยู่ ใครจะดูดก็ดูดไปแต่อย่ามาดูดพรรคพวกในค่ายสีส้มก็พอ ตกลงกลายเป็นพันธมิตรการเมืองกันไปแล้วทั้งฤดูกาลนี้และฤดูกาลหน้าใช่หรือไม่ มีข้อตกลงดีลลับ สัญญาใจอะไรที่นอกเหนือใน MOA อีกหรือเปล่า ถึงยังนิ่งเฉยอยู่ ทำเอาแฟนคลับกองเชียร์ผิดหวังในท่าทีพรรคที่ยึดมั่นอุดมการณ์ รักษาหลักการมาตลอด แต่ในวันนี้ทำไมถึงเปลี่ยนไปได้มากถึงเพียงนี้