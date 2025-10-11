"สันติ" ยอมไม่ได้ บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสมอง-สุขภาพเยาวชน ย้ำเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลต้องปราบปราม

"สันติ" ลั่น ยอมไม่ได้ที่จะให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายสมอง สุขภาพเยาวชนลูกหลาน เรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 10 ต.ค.นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงผลการประชุมเพื่อแก้ปัญหา สังคมไทยปลอดบุหรี่ไฟฟ้าว่า ทุกวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าได้มีการระบาดหนัก ในโรงเรียนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นภัยที่ร้ายแรงทำลาย สุขภาพ และสมองของเยาวชน หากไม่มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง สิ่งนี้จะเป็นภัยเงียบทำลายสังคมในหมู่เยาวชนม
เรื่องนี้จึงเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขอย่างจริงจัง ตนจึงได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
นายสันติกล่าวว่า จากการประชุม เราได้ข้อสรุปว่า "เพื่อตัดวงจรปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเราต้องให้ความรู้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และสังคม ประชาสัมพันธ์สื่อสารทุกช่องทาง ให้เห็นภัยต่อการทำลายสุขภาพ
ส่วนการปราบปราม ผมจะประสาน หน่วยงานต่างๆให้ช่วยกันบูรณาการเข้มงวดปราบปราม ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ มีเครือข่ายกว้างขวาง สินค้าบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในประเทศไทยมาก เห็นว่าการแก้ไขปัญหาในอนาคต จำเป็นต้องใช้ยาแรง ที่ประชุมห็นตรงกันว่า เราจะเสนอให้บุหรี่ไฟฟ้า เป็นมูลฐานความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการได้อย่างเด็ดขาด
ทุกวันนี้มีการลักลอบนำเข้าสินค้าต้องห้าม เพื่อเป็นมูลฐานความผิด หากเราเสนอให้บุหรี่ไฟฟ้า เป็นมูลฐานความผิดฐานฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
"บุหรี่ไฟฟ้า นอกจากทำลายสมองเด็ก ก่อปัญหาให้กับเยาวชนต่างๆ ยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงาน ไม่ว่ากรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ ฉะนั้น แต่ละหน่วยงานต้องกลับไปดูว่ากฎหมายและระเบียบที่มีจะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องเยาวชนลูกหลานของเรา" นายสันติกล่าว