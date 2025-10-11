‘อนุทิน’ โยน กมธ.สภาฯ กำลังศึกษา MOU43 ขอให้รอผลสรุปก่อน ค่อยเคาะทำประชามติหรือไม่

‘อนุทิน’ ชี้ กมธ.สภา กำลังศึกษาปมยกเลิก MOU 43-44 หลัง ‘พิธา’ ถาม เหตุใดใช้กลไกสภาไม่ได้ ขอให้รอฟังข้อสรุปแล้วค่อยพิจารณาทีหลังว่าจะทำประชามติหรือไม่
วันที่ 11 ต.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ตั้งคำถามถึงรัฐบาลว่าเหตุใดจึงใช้กลไกของรัฐสภาไม่ได้ในการยกเลิก MOU2543-2544 โดยระบุว่า ขณะนี้รัฐสภากำลังศึกษาอยู่ ทั้ง 2 สภา
ส่วนจริงๆ แล้วสามารถใช้มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการยกเลิกได้เลยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างต้องมีขั้นตอน
เมื่อถามต่อว่า ต้องรอข้อสรุปของกรรมาธิการใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ในเมื่อกรรมาธิการทั้ง 2 สภา ทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรกำลังศึกษาอยู่ เราก็รอฟังผลการศึกษา
เมื่อถามว่า หากผลออกมาเป็นทางบวกกับประเทศไทยมีโอกาสไม่ต้องทำประชามติใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า รอให้ผลการศึกษาออกมาก่อน แล้วค่อยมาพิจารณาร่วมกัน