“อนุทิน” ขนคณะลงพื้นที่ชายแดนใต้ รับฟังสถานการณ์ ยอมรับน่าห่วง หลังเกิดเหตุรุนแรง 2-3 ครั้ง

“อนุทิน” หอบคณะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อม “บิ๊กอั๋น” หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ ฟังสถานการณ์หลังเกิดเหตุรุนแรง 2-3 ครั้ง ยอมรับน่าเป็นห่วง โยนถาม "บิ๊กเล็ก" เรื่องทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหา มอบ "สีหศักดิ์" ประสานพูดคุยฝั่งมาเลเซีย
วันที่ 11 ต.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา ว่า การลงพื้นที่ในวันนี้จะเป็นการตรวจเยี่ยมความพร้อม โดยในวันนี้ พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะร่วมคณะไปด้วย เพื่อรับฟังสถานการณ์ และดูความพร้อมของฝ่ายความมั่นคง รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัย ขณะเดียวกันก็จะมีการประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เชิญผู้ว่าราชการจากเขตจังหวัดในพื้นที่มาหารือร่วมกัน พร้อมยอมรับว่าสถานการณ์ในพื้นที่มีความน่าเป็นห่วง
ขณะที่ การลงพื้นที่ในวันนี้จะเห็นความคืบหน้าในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอให้ทาง พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด แต่วันนี้จะขอลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์ เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุขึ้น 2-3 ครั้ง รวมไปถึงมีเหตุการณ์ปล้นร้านทองที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ฉะนั้น ตนจะสั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้มงวดในการดูแลประชาชน และจะไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปช่วยเหลือเหตุปล้นร้านทองด้วย
สำหรับการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ในครั้งนี้จะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกคนก็พยายามทำให้ดีขึ้นทุกอย่าง ขณะเดียวกันก็มีการเจรจาในกรอบของคณะพูดคุยคู่ขนานไปกับรัฐบาล
ส่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ที่มีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ไปด้วยจะมีการประสานไปยังผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาของฝั่งมาเลเซียด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าเรามีการประสานงานอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทราบว่าตนจะเดินทางไปพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ขอลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเอง
เมื่อถามว่าได้รับรายงานหรือไม่ว่าการเกิดเหตุ 2-3 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา เป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเดิม นายอนุทิน ระบุว่า ตนได้รับรายงานมาโดยตลอดทั้งจากฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง