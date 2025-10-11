โฆษก กมธ.ท่องเที่ยว วุฒิฯ ชี้ประชาสัมพันธ์ซีเกมส์น้อยจนไม่รู้ว่าไทยเป็นเจ้าภาพ ติงมาสคอตสีธงชาติไม่เหมาะ หวังรัฐบาลจัดการเรียบร้อย

โฆษก กมธ.ท่องเที่ยว วุฒิสภา ชี้รัฐบาลประชาสัมพันธ์ซีเกมส์น้อยเกินไปจนประชาชนไม่รู้ว่าไทยเป็นเจ้าภาพ มอง “มาสคอต“ใช้สีธงชาติไม่เหมาะสม บอกไม่มีประเทศไหนทำกัน หวังรัฐบาลจัดการเรียบร้อยสร้างความประทับใจ กลับมาเที่ยวไทยอีกครั้ง
วันนี้(11 ต.ค.)นายจำลอง อนันตสุข สว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่33 ที่จะจัดขึ้นในวันที่9-20 ธ.ค.นี้ ว่า ขณะนี้เหลือเวลาในการจัดทุกอย่างให้เสร็จไม่ถึง2เดือน เรื่องของสนามต้องเสร็จสิ้นหมดแล้ว เพราะนักกีฬาบางชาติต้องเดินทางเข้ามาล่วงหน้าเพื่อซ้อมให้คุ้นชินกับสนาม แต่ในขณะนี้เรายังไม่มีความพร้อม ยังปรับนั้นปรับนี้อยู่
ในส่วนของการถ่ายทอดสด เมื่อวานนี้(10ต.ค.)ตนได้มีการพูดคุยกับทางกรมประชาสัมพันธ์ ได้ทราบว่ามีการพูดคุยเท่านั้นแต่งบประมาณยังไม่มีการถ่ายโอนมา การจัดซื้อจัดจ้างจะหน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบยังไม่มีการสรุปมา แม้กระทั้งถนนในกรุงเทพฯเองก็ยังไม่มีการปรับภูมิทัศน์ที่แสดงออกว่าเราเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์เลย ต่างจากจ.ชลบุรี และจ.สงขลาที่มีความกระตือรือร้นในการจัดการ
นายจำลอง กล่าวต่อว่า เรื่องโลโก้ก็ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าจะใช้แบบไหน เพราะที่ผ่านมามีการถกเถียงกันว่าจะออกแบบใหม่หรือใช้โลโก้เดิม
“ผมเข้าใจว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ออกแบบ ไม่อนุญาตให้นำโลโก้ดังกล่าวไปใช้เป็นภาพเคลื่อนไหว และไม่อนุญาตให้นำไปติดบนตัวของที่ระลึก โดยอนุญาตให้ใช้เป็นภาพนิ่งเท่านั้น ซึ่งภายหลังผู้ออกแบบได้อนุญาตให้ใช้โลโก้แล้ว ต้องขอขอบคุณผู้ออกแบบที่ยอมถอยเพื่อให้ผลประโยชน์ของคนทั้งชาติ แต่คำถามคือประชาชนทั่วไปทราบหรือไม่ว่าเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์และโลโก้หน้าตาเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องทำการบ้านให้หนักว่าเราจะประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน“นายจำลองกล่าว
นายจำลอง กล่าวว่า ส่วนมาสคอต‘เดอะสาน’ ที่เดิมมี7ตัว7สี เพื่อสะท้อนความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยและอาเซียน ถูกเปลี่ยนเป็น 2 ตัวสีธงชาตินั้น ส่วนตัวมองว่าการใช้สีธงชาติเป็นมาสคอตนั้นไม่เหมาะสม และไม่มีชาติไหนนำสีธงชาติมาทำมาสคอต เต็มที่ก็คือมาสคอตถือธงชาติเท่านั้น สิ่งทึ่สำคัญทั้งโลโก้และมาสคอตควรจะทำเสร็จตั้งแต่เราไปรับเป็นเจ้าภาพแล้วเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เราเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามาไม่รู้กี่คนแล้วแต่ปัญหานี้ยังไม่จบจนเหลือเวลาเพียง2เดือน
นายจำลอง กล่าวทิ้งท้ายว่า ส่วนตัวมองว่ารัฐบาลชุดนี้เห็นถึงความความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งตนหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยิ่งใหญ่เพื่อให้ชาวต่างชาติรู้สึกประทับใจและวนกลับมาเที่ยวในไทยซ้ำเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในระยะยาว