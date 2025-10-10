“อนุทิน” อ้อนชาวสิงห์บุรีเลือก "โชติวุฒิ" นามภท. สั่งสร้างเขื่อน “ชีน้ำร้าย” เป็นเป็นชีน้ำดี ให้ชัวร์ต้องเลือกมาเป็นนายกฯอีก

นายกฯ อ้อนชาวสิงห์บุรี ขอเลือก "โชติวุฒิ" ในนามภท.สั่งการกลางเวที ประกาศสร้างเขื่อน “ชีน้ำร้าย” เป็นเป็นชีน้ำดี ช่วยน้ำท่วม จ.สิงห์บุรี ถ้าให้ชัวร์ ต้องเลือก “อนุทิน” มาเป็นนายกฯ อีก หลังชาวบ้านตะโกนถามจะกลับมาเป็นนายกฯ คนที่ 33 ได้หรือไม่
วันที่ (10 ต.ค.) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย จ. สิงห์บุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการน้ำท่วมพร้อมพบปะประชาชน โดยกล่าวว่าบนเวทีว่า วันนี้ดีใจที่ได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้อง แต่พี่น้องไม่ค่อยมี มีแต่วัยใกล้พ่อแม่ ซึ่งอายุใกล้เคียงกับตน ทั้งนี้เป็นครั้งแรกของตนในชีวิตมาจ.สิงห์บุรี ตนเคยมาประมาณ 10 กว่าครั้ง แต่ไม่เคยเข้ามาในเมืองจ.สิงห์บุรี แวะกินข้าวแค่ร้านปลาทู กินกุ้งเผา แต่ยังไม่เคยมีโอกาสเข้ามาในอำเภออื่นๆ ของสิงห์บุรี ที่เป็นเช่นนี้เพราะพี่น้องชาวสิงห์บุรียังไม่เคยให้สส. จึงยังไม่มีโอกาสมา แต่หลังจากนี้หวังว่าจะได้มาทุกเดือนเพื่อมาพบปะกับพ่อแม่พี่น้อง
ซึ่งชาวสิงห์บุรีกับตนนั้นมีความใกล้ชิดกัน รู้จักกันมากพอสมควร เพราะรู้จักกันตั้งแต่เด็กที่ร้องเพลงศึกบางระจัน และตอนมาทำงานสมัยภาคเอกชนทำงานบริษัทของคุณพ่อ ผู้จัดการใหญ่เป็นคนสิงห์บุรี เมื่อกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงของตนก็เป็นคนสิงห์บุรี ซึ่งเขาไม่เคยพามาจังหวัดสิงห์บุรี แต่มีสส. จังหวัดสิงห์บุรี ที่พามาซึ่งขอขอบคุณ
วันนี้มาท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยน้ำท่วม ต้องกราบขออภัยเพราะภัยบางทีเราสู้กับธรรมชาติไม่ไหว ต้องทำพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ประชาชน ให้เกืดความเสียหายให้น้อยที่สุด และวันนี้ตนมารับปากประชาชนชาวชีน้ำร้าย ที่จะเปลี่ยนน้ำร้ายให้กลายเป็นน้ำ ซึ่งตนจะสร้างเขื่อนให้ท่าน โดยขอตบปากและเปลี่ยนเป็นรัฐบาลไทยจะสร้างเขื่อนให้กับพี่น้องชาวชีน้ำร้ายจ.สิงห์บุรี เพื่อให้ความเดือดร้อนของประชาชนหายไป
นายอนุทิน ยังได้แนะนำ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ และนายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สส. สิงห์บุรี พรรคพลังประชารัฐ จึงได้พูดชื่อนายโชติวุฒิ จึงพูดขำพร้อมกล่าวแซวตัวเอง “วันนี้เป็นก่งก๊ง เพราะลงจากฮ. แล้วสะดุดล้ม สมองจึงสั่งการปั่นป่วนนิดหน่อย ” ซึ่งทั้งสองคนเปรียบเสมือนเป็นพี่เป็นน้องของตน รู้จักกันทางการเมืองมานาน และวันนี้ได้รับการประสานมาว่าพี่น้องประชาชน มีความเดือดร้อนหลายประเด็น ซึ่งเราอยากช่วยเร่งแก้ไข และในวันอังคารจะทำหนังสือสั่งการเป็นทางการให้กับ กรมโยธาธิการและผะงเมือง เพื่อบรรจุเข้าสู่งบประมาณ 2570 และจะดำเนินการให้เรียบร้อย ซึ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไป
ก่อนที่จะกล่าวต่อว่า ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ใจผมตุ้มๆ ต่อมๆ อยู่ตลอด เดี๋ยวจะโดนด่าโดนว่า แต่ก็ต้องทำใจว่าโดนแน่ ปากก็บอกว่าโดนแน่มึง เพราะท่วมทุกปีเลย แม้จะไม่ได้เกิดจากเราก็แล้วแต่เกิดจากธรรมชาติ แต่วันนี้มาเป็นหัวหน้ารัฐบาล หนีความรับผิดชอบไม่พ้น ซึ่งตนพยายามที่จะสั่งการและให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามวางแผนทุกอย่างที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการเรื่องสภาพน้ำท่วมให้กับประชาชนในเขตจังหวัดที่มีน้ำท่วมทุกปีใหเได้มากมากที่สุด ซึ่งวันนี้เริ่มจากจ.พิจิตรมา ชัยนาท และมาสิงห์บุรี และวันนี้ขอข้าวชาวสิงห์บุรีกินตอนเย็นด้วยนะอร่อยตลอด และจากที่ตนได้เห็นรอยยิ้มและกำลังใจที่มอบให้ รู้สึกซาบซึ้งใจ แบบนี้ต้องทำทุกอย่างให้ความเดือดร้อนของท่านทั้งหลายหมดไปให้เร็วที่สุดและให้ดีที่สุด ซึ่งวันนี้พวกเราทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มเดียวกัน มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนชาวสิงห์บุรี ให้ได้เต็มที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจ
โดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการแนะนำคณะทำงานที่ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมกับแนะนำตัวเองด้วยว่านี่ คือ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของพี่น้องประชาชน แต่อยากให้ชัวร์ให้เอาตนกลับมาอีกครั้งนึงหลังเลือกตั้งในปีหน้า ชาวสิงห์บุรีต้องจะเลือกยกจังหวัดได้หรือไม่ ซึ่งประชาชนตอบว่าได้ นายกฯ จึงกล่าวว่า ต้องได้สิ เพราะสิงห์บุรีมีสส.เพียงคนเดียว และย้ำว่าสิ่งที่รับปากไว้จะไปดำเนินการให้เรียบร้อย
ระหว่างที่มีการพูดคุยกับประชาชนปรากฏว่ามีชาวบ้านตะโกนถาม นายอนุทิน ว่า สัญญาว่าสมัยหน้าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สาม 33 ได้หรือไม่ นายอนุทิน ถามกลับว่า จะสัญญาได้หรือไม่ว่าจะเลือกนาย โชติวุฒิ เป็นสส. ทั้งนี้คนที่เป็นสส. มาทำงานทางการเมือง มาทำงานให้ประชาชน ไม่ใช่กินข้าวอร่อย ไปเที่ยวที่ไหน แต่ความสุขของคนที่เป็นสส. คือ มาแบบนี้ทุกเย็นวันศุกร์ ออกจากกรุงเทพมหานคร มาพบกับชาวบ้าน คนที่ให้ความไว้วางใจเรา ให้ความมั่นใจว่าเรา เพื่อจะไปแก้ปัญหาให้เขาได้นี่คือหน้าที่ของพวกตนที่จะต้องมาพบกับพี่น้องประชาชน หากให้ตนไปกินอาหารอร่อย ไปดูคอนเสิร์ตเย็น ตนเลือกที่จะมาเจอพี่น้องประชาชนดีกว่า เพราะตนก็เป็นสส. เหมือนกัน และการที่ได้อยู่ใกล้ชิดประชาชน คือสุดยอดปรารถนาของพวกเราทุกคน ยิ่งเห็นพี่น้องประชาชนมีความทุกข์เรานอนไม่หลับ เพราะคนที่เป็นสส. เมื่อเห็นประชาชนมีปัญหา คิดว่าจะทำอย่างไรประชาชนจะยิ้มให้ หรือเขาจะเปลี่ยนใจไปเลือกคนอื่นหรือเปล่า ซึ่งความกดดันสารพัดโดยขอให้มั่นใจว่าพวกเราทุกคน ยึดพี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นที่ตั้งและเป็นเป้าหมายที่จะทำในสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน.