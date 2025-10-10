นายกฯหยอกสื่อสะดุดล้มลง ฮ. เป็นห่วงหรือสมน้ำหน้า เผยล้มตอนวิ่งตาม "อิ๊งค์" นิ้วหักหนักกว่านี้

“อนุทิน” หยอกสื่อ หลังสะดุดล้มลง ฮ.ลงพื้นที่ตรวจน้ำ จ.พิจิตร ถามกลับ คนเป็นห่วงหรือสมน้ำหน้า โชคดี ปลัด มท.คว้าไว้ทัน เผย ตอนล้มที่วัดพระแก้ว สมัยวิ่งตาม "นายกฯอิ๊ง" นิ้วหัก หนักกว่านี้
วันนี้ (10ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่ลื่นล้มระหว่างลงจากเฮลิคอปเตอร์ ที่จังหวักพิจิตร ในภารกิจตรวจสถานการณ์น้ำ ซึ่งมีหลายคนเป็นห่วง ว่า เป็นห่วงหรือสมน้ำหน้า
ผู้สื่อข่าวจึงย้อนถามไปว่าทำงานเยอะหรือไม่ จากนั้นนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่เกี่ยว ขายังไม่อ่อน ลงจากฮอ มันมีง่ามอะไรจึงสะดุดหรือเปล่า แต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคว้าไว้ทัน
ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามว่าไม่เจ็บใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่เจ็บ ก่อนหัวเราะและกล่าวว่าตอนล้มที่วัดพระแก้วหนักกว่านี้ ตอนวิ่งตามนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตอนนั้นนิ้วหักเลย แต่อันนี้ไม่หัก