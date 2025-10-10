"บิ๊กดุลย์" ตรวจความพร้อมแผนเคลียร์ ”หนองจาน-หนองหญ้าแก้ว” ลั่นหากกลไกทวิภาคีไร้ผล ขอสงวนสิทธิ์ปกป้องอธิปไตย

รมช.กลาโหมลงพื้นที่เช็คความพร้อมแผนเคลียร์ ”หนองจาน- หนองหญ้าแก้ว” เผยกำลังทุกภาคส่วนจับมือทหาร พร้อมตามกรอบของกฎอัยการศึก ยอมรับอึดอัด ลั่นหากข้อตกลง 2 กลไกทวิภาคีไร้ผล ขอสงวนสิทธิ์ปกป้องอธิปไตย ยันรัฐบาล-กองทัพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
วันที่ 10 ต.ค.ที่ ร.12 พัน.3 รอ.ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเดินทางมาดูความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์รวมถึงแผนในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสากล ซึ่งพบว่ามีความพร้อมทั้งหมด สำหรับกรณีที่กัมพูชานำพาประชาชนเข้ามาในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามบ้านหนองจานและหนองหญ้าแก้วนั้น ก็เป็นเรื่องของเขา แต่อธิปไตยของชาติเราต้องมาก่อน และขอให้ความเชื่อมั่นว่ากำลังพลของเราเพียงพอ รอเพียงเวลาที่เหมาะสม
สำหรับปฎิบัติการในครั้งนี้ใช้กฎอัยการศึก แต่ไม่ใช่มีแต่ทหาร แต่มีตำรวจ ฝ่ายปกครอง อส. ป่าไม้ การปฏิบัติเป็นไปตามหลักสากลไม่มีอะไรเกินเลย ยืนยันได้ว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผืนแผ่นดินของไทย
สำหรับกรณีที่กัมพูชาทำหนังสือโต้แย้งไทยในการเข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดนั้น พลโท อดุลย์ ยืนยันว่าเป็นขั้นตอนกระบวนการที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของเรา ซึ่งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ปฎิบัติการทางทหารนั้นเป็นเรื่องปกติที่ดำเนินการกันทั้งโลก ยืนยัน 100% ว่าดำเนินการในพื้นที่ของไทย
ผู้สื่อข่าวถามว่า กัมพูชาอ้างข้อตกลง GBC ซึ่งสองฝ่ายเห็นชอบให้หาข้อสรุปใน JBC นั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า เราเดินมาในแนวทางที่ถูกต้อง ใช้กลไกในระดับกระทรวงกลาโหม พื้นที่และจังหวัดประสานให้ส่งแผนอพยพคนแต่กัมพูชาก็ไม่ทำ กลับไปยั่วยุบิดเบือนข้อเท็จจริง แสดงบทเหยื่อในบนเวทีโลก
เมื่อถามว่า แผนในการผลักดันตามหลักสากลจะเริ่มดำเนินการในวันนี้ได้หรือไม่ พลโท อดุลย์ กล่าวว่ายังบอกไม่ได้ อยู่ที่สถานการณ์และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการที่ฝ่ายปกครองปักป้ายยื่นคำขาดให้กัมพูชาออกจากพื้นที่นั้น ก็เป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการปฎิบัติ
“ผมเข้าใจในความอึดอัดของพี่น้องประชาชน ผมก็อึดอัด ทหารที่แนวหน้า ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็อึดอัด ที่ผ่านมาในระดับอาร์บีซี เขาก็ไม่ตอบรับเลย จีบีซีระดับกระทรวงกลาโหม และเจบีซีของกระทรวงต่างประเทศก็ไม่ตอบรับเลย ซึ่งทั้งสองคณะจะทำพร้อมกัน ถ้ายังขัดข้องอีกเราก็ขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องอธิปไตยของชาติเรา ผมยืนยันว่า แผ่นดินไทยต้องเป็นของไทยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขอให้ส่งกำลังใจไปที่ทหารชายแดนให้เขามีอิสระทำงานอย่างเต็มที่ ผมเชื่อว่ารัฐบาลกองทัพและประชาชนในวันนี้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมดในการปกป้องอธิปไตยตามหลักสากล” พลโท อดุลย์ ระบุ