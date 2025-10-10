"อนุทิน" รับทราบสถานการณ์เร่งเก็บทุ่นระเบิด ขำ "วีระ" แสงริบหรี่ไม่เคยทำประโยชน์ ย้ำละมุนละม่อมไม่ให้เขมรฉวยโอกาส

นายกฯ รับทราบสถานการณ์หนองจาน-หนองหญ้าแก้ว จนท.เร่งเก็บทุ่นระเบิด ขำเย้ย "วีระ" แสงริบหรี่ ปากพูดไปทั่ว ไม่เคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์บ้านเมือง บอกปปช.ต้องให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่เจอกดดัน ชี้ต้องละมุนละม่อม อย่าให้เขมร ฉวยสร้างสถานการณ์ฟ้องโลก
วันนี้ (10ต.ค.) ที่ จ.พิจิตร เมื่อเวลา 17.19 น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ที่บ้านหนองจาน หนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว ได้รับรายงานล่าสุดอย่างไรว่า ได้รับรายงานแล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปตามกระบวนการที่ฝ่ายกองทัพได้ร่วมมือกับฝ่ายปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยตำรวจฝ่ายปกครองป่าไม้ที่จะดำเนินการรักษาดินแดน และรักษาอธิปไตยของเราอย่างเต็มที่ ซึ่งตอนนี้ทราบว่าเริ่มมีการเก็บกู้ทุนวัตถุระเบิดที่ส่งผลอันตรายต่อคนไทยและชาวกัมพูชา ซึ่งทุ่นระเบิดจะมีในพื้นที่ที่คนสัญจรไปมาไม่ได้
ผู้สื่อข่าวถามว่านายวีระ สมความคิด ออกมาระบุว่านายกรัฐมนตรีปัดความรับผิดชอบโยนให้ทหารและผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นคนดูแลในเรื่องดังกล่าว ที่ขีดเส้นตายผลักดันชาวกัมพูชาออกในวันที่ 10 ตุลาคม นั้น นายกรัฐมนตรี หัวเราะฮึๆพร้อมกับกล่าวว่า " ก็เขาไม่เข้าใจ ปากก็พูดไป ไม่ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์กับบ้านเมือง วิจารณ์ไปได้ทั่วไปหมด แสงก็ริบหรี่ๆไม่ต้องไปหาหรอก ให้คนทำงานได้ทำงานดีกว่า ซึ่งตอนนี้ต้องการกำลังใจ ไม่ใช่ผมต้องการนะ แต่เป็นคนที่ทำงาน หากคุณวีระจะส่งกำลังใจมาที่ผม ผมไม่ต้องการหรอก แต่ประชาชนทุกคนต้องให้กำลังใจ ไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่ เพราะทุกคนอยู่ในความกดดันหมด ต้องทำอย่างไรให้ละมุนละม่อมที่สุด และทำอย่างไรไม่ให้เขาสร้างสถานการณ์ เพื่อนำไปฟ้องประชาคมโลก ว่าเราทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติการทั้งหมด ต้องมีการวางแผน และมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี"