“ศุภมาส”มอบนโยบาย อสมท. ย้ำ ต้องเป็น“สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”แนะ ภารกิจ 5 ข้อ ตั้งเป้าเป็นสื่อที่ผู้คนไว้วางใจที่สุดของประเทศ

วันนี้ (10 ต.ค.)นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ และ นางสาวพรพิมล ธรรมสาร ตรวจติดตามการดำเนินงานของ อสมท. และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ประธานกรรมการ บมจ.อสมท. และนายสมหมาย สุวรรณวงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. ให้การต้อนรับ
นางสาวศุภมาส กล่าวมอบนโยบายต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอสมท. โดยเน้นย้ำว่า อสมท. ต้องยึดมั่นในบทบาทของ “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ที่ใช้พลังของสื่อสร้างความเข้าใจ ลดความเกลียดชัง และส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในสังคม พร้อมยึดมั่นในภารกิจพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งได้มอบ 5 ภารกิจหลัก ให้อสมท.เร่งขับเคลื่อน เพื่อยกระดับองค์กรสู่การเป็น “สื่อที่ประชาชนไว้วางใจที่สุดของประเทศ” ซึ่งประกอบด้วย
1. สื่อสารความจริงอย่างมีความรับผิดชอบและทำให้ประชาชนเข้าใจได้จริง - สิ่งสำคัญที่สุดของสื่อคือความจริงเพราะมีพลังชี้นำสังคมในทางที่ถูกและผิด อสมท. ต้องเป็นศูนย์กลางของสื่อปลอดปลอดภัยและสร้างสรรค์ รายงานด้วยความเป็นธรรม และมีความ “ปลอดภัยต่อใจผู้ชม” และต้องนำเสนอข้อมูลที่ “ ถูกต้อง เข้าใจง่าย และใช้ได้จริง”
2. ปรับระบบการทำงานและนำนวัตกรรมใหม่มาใช้จริง - อสมท.ต้องเป็น “สื่อที่ทันโลก ทันเวลา และทันสถานการณ์” พร้อมปรับตัวสู่แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างจริงจัง ผลิตคอนเทนต์ข้ามแพลตฟอร์ม ทั้ง TikTok, YouTube และ Facebook เพื่อเข้าถึงคนทุกวัย ทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ต้องนำเทคโนโลยีมาเสริมงานข่าว เช่น ระบบตรวจสอบข่าวปลอม ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชม และเทคโนโลยี “AI Influencer” เพื่อให้การสื่อสารขององค์กรมีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนมากขึ้น
3. พัฒนาองค์กรให้มั่นคง โปร่งใส และมีผลประกอบการที่ดี - อสมท.ต้องบริหารงานด้วยความโปร่งใส สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม พร้อมพัฒนาแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และสร้างรายได้ใหม่จากความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” เพื่อร่วมพัฒนาเนื้อหาที่มีคุณค่า สนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้เท่าทันสื่อ และขับเคลื่อนคุณภาพสื่อไทยอย่างยั่งยืน องค์กรที่มั่นคงจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานทำงานอย่างภาคภูมิใจ
4. เปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม - อสมท.ต้องเป็น “เวทีของการรับฟัง” เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ติชม วิจารณ์ และแนะนำการทำงานของรัฐบาลอย่างอิสระ เพื่อให้เสียงของประชาชนมีส่วนขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและโปร่งใส
5. ใช้สื่อสร้างความเข้าใจและพฤติกรรมที่ดีในสังคม - อสมท. ต้องเป็นสื่อที่ชี้ทาง มากกว่าชี้นิ้ว ต้องสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ปลูกฝังพฤติกรรมที่ดี สร้างความหวังมากกว่าความกลัว
“ ดิฉันเชื่อมั่นว่าพลังของสื่อไม่ได้อยู่ที่จำนวนช่องหรือคลื่น แต่อยู่ที่หัวใจของคนทำสื่อ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ทำให้ข้อมูล ข่าวสาร และสาระประโยชน์ของประเทศเดินทางถึงประชาชนอย่างเข้าใจ เข้าถึงได้ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน วันนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ และเสียงของสังคมจะเดินหน้าไปได้ก็ต่อเมื่อ สื่ออย่าง อสมท. ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ สื่อสารอย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย และเป็นธรรม“ นางสาวศุภมาส กล่าวทิ้งท้าย