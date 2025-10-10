xs
"อนุทิน" สะดุดบันได ฮ.ล้ม ขณะลงพื้นที่พิจิตร แต่ไม่บาดเจ็บ ลุยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(10 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.00 น. ในขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมวมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนั้น ขณะที่เดินลงจากเฮลิคอปเตอร์ ในสภาพอากาศฝนตกค่อนข้างหนัก นายอนุทินได้ยกขาไม่พ้นบันไดเฮลิคอปเตอร์ ทำให้หกล้ม แต่ยังใช้มือเท้าพื้นไว้ และทีมงานช่วยกันพยุงขึ้น และปฏิบัติหน้าที่ต่อได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร

นายอนุทิน ได้บอกคนใกล้ชิดว่า สะดุดบันไดตอนลง





