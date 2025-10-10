"อนุทิน" สะดุดบันได ฮ.ล้ม ขณะลงพื้นที่พิจิตร แต่ไม่บาดเจ็บ ลุยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อ

นายกฯ สะดุดบันได ฮ.ล้ม ขณะลงพื้นที่ จ.พิจิตร โชคดีไม่บาดเจ็บ ก่อนลุยติดตามน้ำท่วมต่อ
วันนี้(10 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.00 น. ในขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมวมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนั้น ขณะที่เดินลงจากเฮลิคอปเตอร์ ในสภาพอากาศฝนตกค่อนข้างหนัก นายอนุทินได้ยกขาไม่พ้นบันไดเฮลิคอปเตอร์ ทำให้หกล้ม แต่ยังใช้มือเท้าพื้นไว้ และทีมงานช่วยกันพยุงขึ้น และปฏิบัติหน้าที่ต่อได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
นายอนุทิน ได้บอกคนใกล้ชิดว่า สะดุดบันไดตอนลง