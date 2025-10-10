“หมอเปรม” ชวดนั่งกมธ.แก้รธน. หลังกมธ.กฎหมายวุฒิฯ สละโควตาอ้างเพื่อความสามัคคีในสภาสูง

"สว.เปรมศักดิ์" อดนั่งกมธ.แก้รธน. หลังกมธ.กฎหมายวุฒิฯ ตัดปัญหาสละโควตา อ้างเพื่อความสามัคคีในสภาสูง ไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง ให้วิปวุฒิสภาไปจัดการแทน
วันนี้ (10ต.ค.) นายเศก จุลเกษร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย และการยุติธรรม วุฒิสภา เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ว่าที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอรายชื่อผู้แทนของ กมธ.กฎหมายฯ เพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พุทธศักราช … ในสัดส่วนของวุฒิสภา ว่า ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมเคยมีมติให้ส่งชื่อ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว. เป็นผู้แทนของ กมธ.กฎหมายฯ แต่ภายหลังจากหารือกันอีกครั้งในที่ประชุมวันนี้เสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้ ไม่ส่งใครไปเป็น กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมาธิการอื่น ๆ ไปจับฉลากเลือกกันเองให้ครบตามโควตาที่กำหนดไว้
“ตอนแรกมีชื่อ พล.ต.ท.วันไชย เอกพรพิชญ์ ประธานที่ปรึกษากมธ.กฎหมายฯ เป็นตัวแทน แต่ขณะนั้น นพ.เปรมศักดิ์ ยังไม่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเมื่อมีการหารือในรอบใหม่ ทุกคนสะท้อนว่าอยากไปเป็น กมธ.แก้รัฐธรรมนูญกันหลายคน จึงมีข้อเสนอให้ทบทวนมติเดิม เพื่อความสามัคคี จึงตัดสินใจไม่ส่งใครเลย และให้วิปวุฒิสภาไปจัดการแทน” นายเศก กล่าว
เลขานุการ กมธ.กฎหมายฯ กล่าวต่อว่า หลังจากมีข่าวว่านพ.เปรมศักดิ์ อาจเป็นตัวแทนของกมธ.กฎหมายฯ มีเสียงสะท้อนจากสมาชิกหลายฝ่ายว่าไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่เพื่อนสมาชิกวุฒิสภา จึงขอถอนตัวออกทั้งหมดเพื่อให้เกิดความสบายใจร่วมกัน
“ถือว่านพ.เปรมศักดิ์ไม่ได้เป็นตัวแทนของกมธ.กฎหมายฯ แล้ว เพราะเรามีมติให้สละโควตาไปเลย เพื่อความสามัคคี และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง วุฒิสภาเรามีคนเก่งเยอะมาก ยังมีคนที่เหมาะสมอีกมากที่จะไปทำหน้าที่นี้” นายเศก กล่าวย้ำ