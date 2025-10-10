นายกฯดูน้ำท่วมพิจิตร สั่งหาทางเพิ่มเยียวยา 9 พันไม่พอ ลั่นไม่ทิ้งหน้าที่สส.วันหยุดลงพื้นที่ไม่คิดเดินพารากอน

“อนุทิน“ ลงเยี่ยมน้ำท่วมพิจิตร เร่งจ่ายเยียวยาล็อตแรกสัปดาห์หน้า บอกน้ำท่วม 30 วัน 9 พันไม่คุ้มค่าเสียหาย มอบ "ภราดร" หาแนวทางเพิ่มตัวเลข ลั่น แม้เป็นนายกฯ "ให้ตาย โหงตายอหิวา" ไม่ทิ้งหน้าที่สส. วันหยุดลงพื้นที่ไม่คิดเดินพารากอน-ดูหนัง อวยพรชาวบ้านให้เงินไหลมาเทมา
วันนี้ (10ต.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนตะพานหิน จ.พิจิตร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทยลงพื้นที่พบปะประชาชนและมอบสิ่งของเป็นกำลังใจ โดยมีน.ส.ธนียา นัยพินิจ ผวจ.พิจิตร ต้อนรับและ สรุปสถานการณ์ในพื้นที่ กล่าวว่า จ.พิจิตร บูรณาการภาคส่วนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยโดยการมอบถุงยังชีพเพื่ออุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนครอบครัวทุกครัวเรือน ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคให้เสียหาย ตลอดจนให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างถ้วนถึงในนามประชาชนชาวพิจิตรขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคมด้านรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารที่เดินทางมาตรวจราชการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร
นายอนุทิน กล่าวกับประชาชนว่า แทนที่ตนมาให้กำลังใจประชาชน แต่ได้รับการให้กำลังใจอย่างอบอุ่น รู้สึกแสลงใจมากอาย เพราะพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนกว่าพวกตนอีกและตั้งใจที่จะมาพบปะกับพวกท่าน ซึ่งตนได้ทราบจากทางผู้ว่าราชการจังหวัด และจากสส.ของประชาชน ที่จังหวัดพิจิตร มาสักระยะหนึ่งแล้ว ขอให้พวกเราอดทนกันอีกนิดนึง เพราะเข้าสู่ปลายฝนแล้วสถานการณ์น่าจะดีขึ้นสิ่งสำคัญคือรัฐบาลจะไม่เพิกเฉยละเลย โดยภายในสัปดาห์หน้าจะอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการเยียวยาให้ประชาชนก่อนครัวเรือนละ 9,000 บาท ขณะนี้ประชาชนปรบมือเฮนายอนุทินจึงกล่าวว่าพี่น้องอย่าเฮเลย เพราะดูสภาพน้ำ 50,000 บาทยังไม่คุ้มเลย แต่จะพยายามหาวิธีช่วย ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วได้มีการประชุมปรากฏว่าเรื่องเงินเยียวยา เริ่มมาตั้งแต่ 5,000 บาท 7,000 บาท 9,000 บาท สำหรับตนหากเลยเวลา 30 วัน ยังได้ 9,000 บาท จึงให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลงบประมาณ หาวิธีช่วยเหลือประชาชนให้มากกว่านี้ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งต้องถือเป็นความผิดรัฐบาลส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถระบายน้ำให้ประชาชนได้ทัน ทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนกันแบบนี้
ทั้งนี้ได้สั่งให้ไปหาวิธีการช่วยเหลือเยียวยาส่วนกรณีที่ตะพานหินจ.พิจิตร ไม่ต้องมานั่งวัดแล้วไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ประชาชนไปลงทะเบียนที่อำเภอโดยผู้ว่าราชการจังหวัด จะเดือดร้อนถ้าใครไม่ได้เงิน ฉะนั้นต้องไปลงทะเบียนกันให้ทุกคน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องสั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็ต้องช่วยกัน ทำให้เกิดความมั่นใจว่าทุกท่านได้ไปลงชื่อลงทะเบียนเรียบร้อยและเงินจะได้มาถึงมือ ซึ่งตอนนี้มาอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยแล้ว เพื่อที่จะโอนเข้าบัญชีประชาชน จึงต้องขอความร่วมมือตรงนี้ด้วยเพราะมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
นายกฯกล่าวย้ำว่า ที่สำคัญอย่าลืมลงทะเบียนคนละครึ่งด้วย น่าจะกลางเดือนประชาชนจะต้องไปลงทะเบียนจะได้วันละ 200 บาทรัฐบาลใส่ 200 เพื่อไปจับจ่ายใช้สอย ตรงนี้ต้องขอร้องให้ทุกท่านพยายามไปจับจ่ายใช้สอยเพราะต้องใช้จ่าย รัฐบาลจึงจะเติมอีกครึ่งหนึ่งให้ อันนี้ไม่ใช่เงินหยอดกระปุกไม่ใช่เงินเยียวยาไม่ใช่เงินช่วยเหลือ โครงการคนละครึ่งนี้ใช้ได้วันละ 200 บาทจนถึงสิ้นปีนี้ หวังว่าจะนำไปใช้เพื่อให้เศรษฐกิจ หมุนเวียน เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นทั่วประเทศ จะมีเงินหมุนเวียนประมาณ 1 แสนล้านบาท ตนหวังว่าสิ่งของที่พ่อแม่พี่น้องผลิตมาขาย อาจจะมีส่วนช่วยทำให้รายได้ของเราดีขึ้นแม้ว่าบางคนจะไม่ได้ผลิตอะไรเลยก็ซื้อ 1 เหมือนกับซื้อ 1 ได้ 2 เราลง 1 รัฐบาลลง 1 เท่ากับ 2 ตรงนี้จะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนนี้ แต่กลางเดือนนี้สัปดาห์หน้า ประชาชนสามารถไปลงทะเบียนได้แล้ว นอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือ เติมเข้าในบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ใช่บัตรคนจนเพราะเมืองไทยไม่มีคนจน มีแต่คนมีน้ำใจ รัฐบาลแถมเข้าไป 1,700 บาท จากเดือนละ 300 บาท รวมเป็น 2,000 บาท ทั้งหมดนี้อนุมัติงบประมาณไว้หมดแล้ว ดังนั้นวันนี้ประชาชนอาจจะเซ็งหน่อยในเรื่องของน้ำท่วม แต่เรื่องการจับจ่ายใช้สอย คงจะมีเม็ดเงินทำให้ พ่อแม่พี่น้องสามารถนำมาใช้ซื้อข้าวของในช่วงสิ้นปีนี้
นายกฯ กล่าวด้วยว่า วันนี้ได้เจอกลุ่มพี่น้องอสม.ขอฝาก อสม.ให้ช่วยเหลือพี่น้องในการให้ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ที่ประสบภาวะบ้านเรือนถูกน้ำท่วม ต้องคอยไปดูแลและให้ความเข้าใจพร้อมแจ้งข่าวไปยังสถานีอนามัยต่างๆถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าตนมาอยู่นี่วิญญาณอสม.เข้าสิง ต้องขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องเวลาน้ำท่วมต้องระวัง อย่าไปเสี่ยง หาเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทั้งหลายต้องระวังด้วย หากมีความจำเป็น ก็ไปอยู่บ้านญาติพี่น้องหรือศูนย์พักพิงก่อน เพื่อรอให้ระดับน้ำลดลงจนปลอดภัยจึงกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านได้
อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งบางครั้งเราเอาชนะภัยธรรมชาติไม่ได้ แต่เราจะพยายามทำให้ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง ลดลงให้มากที่สุด และจากที่ตนดูสภาพแล้วจุดตะพานหิน เข้าข่ายน้ำท่วมเกิน 7 วันอยู่แล้ว ขอย้ำพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งเร่งไปแสดงตน
"ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเก่งอยู่แล้ว ขอให้สั่งงานถ้าเราเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ผมเชื่อว่าท่านเอาใจใส่พ่อแม่พี่น้องดีอย่างมากแล้ว เพราะท่านเป็นโสดไม่ต้องไปเอาใจใคร เอาใจพ่อแม่พี่น้องพอ ถ้าเอาใจพ่อแม่พี่น้องได้ถือว่าเอาใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฉะนั้นการที่จะเอาไปใจใส่คือไม่ต้องให้พ่อแม่พี่น้องลำบากต้องหามาตรการ ให้ชื่อของพ่อแม่พี่น้องทุกครัวเรือนไปปรากฏที่อธิบดีกรมป้องกันสาธารณภัยให้ได้ โดยสัปดาห์หน้ากดปิ๊บเงินเข้า 9,000 บาททันที ไม่ต้องให้พี่น้องรอนาน"
นอกจากนี้เรายังมีสส.ในพื้นที่ 3 คน ตนยังไงก็ผูกพันกับคนพิจิตร ซึ่งพิจิตร มีสส. 3 คน จะให้พรรคภูมิใจไทยหมดเลยใช่หรือไม่ และวันนี้หัวหน้าพรรคมาเป็นนายกฯแล้ว จะไม่มาตอบแทนพี่น้องคนพิจิตรได้ไหม ก็ไม่ได้ มันถูกต้องแล้ว อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองหรืออะไร แต่ทุกคนต้องระดมความช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว วันนี้มีการลงพื้นที่พร้อมนายศักดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รมช.สาธารณสุข ทั้ง 2 คนลงพื้นที่โดยตนรู้สึกสบายใจ
เพราะเป็นสส.ด้วย ฉะนั้นจิตวิญญาณที่มีความห่วงใย และความต้องการช่วยเหลือประชาชนมีมากกว่าความเป็นรัฐมนตรี ตนจะบอกว่าระหว่างการเป็นรัฐมนตรีกับการเป็นสส.หรือ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมันดี แต่ถ้าคนที่ทำการเมืองคนที่ถูกเลือกให้เป็นสส. สามารถเลือกได้ระหว่างเป็นรัฐมนตรี เป็นนายกและสส.รับรองร้อยทั้งร้อยขอเป็นส.สขอให้เชื่อมั่นว่านี่คือความสำคัญของพ่อแม่พี่น้องที่เลือกตนเข้ามา
"ผมเป็นสส.ไม่ลาออกจากสส.ให้ตายโหง ตายอหิวา ยังไงก็ต้องเป็นสส.เพราะสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง ส่วนผมเป็นสส.ปาร์ตี้ลิสต์ เบอร์ 1 เท่ากับเป็นสส.ประเทศไทย ต้องช่วยทั้งประเทศ ขอให้มีความมั่นใจเพราะความเป็นสส.ทิ้งพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ จบการประชุมสภาในวันพฤหัสบดี เสร็จต้องวิ่งกันตาเหลือกกลับพื้นที่ การจะเดิน พารากอน เดินห้าง ขอพาลูกเมียดูเดี่ยวไมโครโฟน ดูหนังไม่มี หลังวันพฤหัสบดีต่างคนต่างเร่งกลับบ้าน จะนัดคนพวกนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีทางได้เจอ เพราะเขาต้องมาเจอประชาชนที่เลือกเขามานี่คือความมั่นใจที่ผมจะมอบให้กับประชาชนว่าไม่มีวันหยุดทิ้งอย่างแน่นอน"นายกฯ กล่าว
นายกฯ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันเราทนไม่ได้ที่เห็นน้ำท่วมเรื่อยๆแบบนี้ เราจะมีแผนการฟื้นฟู กลับแล้วระบายน้ำทำถนน เสริมคันกั้นน้ำ สร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมเพื่อให้จังหวัดพิจิตรมีระบบการจัดการน้ำที่ดีขึ้นไม่ต้องเจอเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ ส่วนบึงสีไฟจะทำอย่างไรพอเวลา หน้าแล้งก็แล้งมาก ขอให้พระแม่พี่น้องให้อภัยพวกตนด้วยเราไม่ได้อยู่เฉยๆแต่จะหาวิธี และหนทางต่างๆที่จะมาเยียวยาให้ความเดือดร้อนของท่านทั้งหลายได้ลดลงมากที่สุดและขอให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่เข้าราชการทุกท่านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครทั้งหลายที่ช่วยดูแลประชาชน ไม่ให้ประสบภัยอันตรายเป็นอย่างดี วันนี้มาพบปะและจะเป็นเรื่องดำเนินการความช่วยเหลือต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องโดยเร็ว อย่าลืม เร่งลงทะเบียนให้เรียบร้อย รวมถึงการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งให้เรียบร้อยด้วยเพราะอีก 2-3 สัปดาห์นี้ จะได้แล้ว เพื่อที่จะบรรเทาค่าใช้จ่ายต่างๆฝากยามผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้งประชาชนรอนานไม่ได้ต้องเร่งดำเนินการความช่วยเหลือต่างๆให้ถึงมือของประชาชนให้เร็วที่สุด ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงพ้นทุกข์พ้นโศกโดยเร็ว และขอให้ทำงาน เงินทองไหลมาเทมา มีจิตใจที่ดี