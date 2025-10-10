"ฉัตรชัย" เผยผลประชุม สมช.ย้ำจุดยืน 4 ข้อแก้ปมไทย-กัมพูชา ทหารเดินตามแผนขอคืนพื้นที่หนองจาน-หนองหญ้าแก้ว

“ฉัตรชัย” เผยที่ประชุม สมช.ย้ำจุดยืน 4 ข้อให้ทุกหน่วยปฏิบัติแก้ปมไทย-กัมพูชา เขมรต้องถอนอาวุธหนัก-เก็บกู้ระเบิด-ปราบสแกมเมอร์-จัดระเบียบชายแดน พร้อมถกสถานการณ์ชายแดนใต้ อนุมัติหลักการตั้งคณะกรรมการพิเศษเชื่อมแก้ปัญหา ส่วนการขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานทหารดำเนินอยู่ตามขั้นตอนที่วางไว้ ยังไม่คุยข้อเสนอ "ทรัมป์"
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 10 ต.ค. ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุม สมช.ว่า ในการประชุมได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยย้ำจุดยืนเดิม 4 ข้อที่นายกฯแถลงไว้คือ กัมพูชาต้องถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ ต้องเก็บกู้กับระเบิด ต้องร่วมมือปราบปรามอาชญากรรม และความร่วมมือในการบริหารชายแดนที่มีปัญหา วันนี้เป็นการติดตามสถานการณ์ในภาพรวม
เมื่อถามว่าวันนี้ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่บ้านหนองจาน ที่กองทัพบอกเสนอแผนมาหรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า วันนี้เป็นเพียงติดตามสถานการณ์เน้นจุดยืนเดิม 4 ข้อ ให้ทุกหน่วยงานไปปฏิบัติในจุดยืนนี้ ส่วนการขอคืนพื้นที่ทหารดำเนินอยู่ตามขั้นตอนที่วางไว้ ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียด
เมื่อถามว่าได้มีการหารือถึงข้อเสนอของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในที่ประชุมหรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า ยังไม่มีการคุย
นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ส่วนอีกเรื่องคือการติดตามสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ ได้มีแนวความคิดเป็นหลักการณ์ว่าเราจะจัดตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลขึ้นมาเป็นกลไกเชื่อมการทำงานระหว่างฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกัน เนื่องจากรัฐบาลมีเวลา 4 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ต้องการให้มีกลไกนี้เป็นจุดเชื่อมสำคัญกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวลาที่จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขออกมาแล้ว และจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป สำหรับคณะทำงานที่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้เคาะชื่อออกมา สมช.จะพิจารณาองค์ประกอบที่เหมาะสม ทั้งบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้แทนที่เกี่ยวข้องอีกทีหนึ่ง วันนี้เพียงแต่อนุมัติหลักการ โดยจะพยายามเร่งออกมาให้เร็ว