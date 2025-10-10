"อนุทิน" โยนเลขาฯ สมช.แถลงปมบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ชี้ลับสุดยอดพูดไม่ได้ แต่ไทยเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว

นายกฯ โยนเลขาฯ สมช.แถลงปมบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว บอกเรื่องลับสุดยอดพูดไม่ได้ ย้ำไทยเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 10 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ว่า วันนี้เป็นเรื่องของความมั่นคง เราพูดถึงเรื่องบ้านเมืองของเรา ขอให้เลขาฯสมช.เป็นผู้แถลงดีกว่า
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงผลการประชุม นายกฯ ได้ชี้ไปที่เลขาธิการสมช.พร้อมระบุว่า เลขาสมช.แถลงอยู่ ผู้สื่อข่าวถามว่า มีโอกาสที่นายกฯ จะลงพื้นที่บ้านหนองจานและหนองหญ้าแก้วด้วยตัวเองหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า จะลงในเวลาที่เหมาะสม เรามีความพร้อมทุกอย่าง
เมื่อถามถึงแผนที่กองทัพบกเสนอมาเรื่องบ้านหนองจาน รับได้หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตอบไม่ได้ เรื่องอะไรที่เป็นความลับสุดยอด เราก็ต้องให้ความสำคัญ เมื่อถามย้ำว่าแผนที่เสนอมาเป็นที่น่าพอใจใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มีความพร้อมครับ
เมื่อถามถึงกรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ นายกฯไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว เมื่อถามอีกว่า แผนที่กองทัพบกเสนอมาจะกระทบต่อภาพลักษณ์ ในสายตาชาวโลกหรือไม่ นายกฯไม่ตอบพร้อมกับเดินออกจากวงผู้สื่อข่าวทันที