“วรชัย” อ้างกลุ่มคนรัก ปชต.นัดกินข้าวหน้าเรือนจำเสาร์นี้ เป็นเพื่อน "ทักษิณ" - เรียกร้องรัฐธรรมนูญใหม่

“วรชัย” อ้างกลุมคนรักประชาธิปไตยนัดชุมนุมหน้าเรือนจำคลองเปรม เสาร์นี้ นอกจากกินข้าวเป็นเพื่อน "ทักษิณ" แล้ว ยังเป็นการเรียกร้องรัฐธรรมนูญใหม่
นายวรชัย เหมะ อดีตสส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ว่า วันเสาร์ที่ 11 ต.ค. นี้ กลุ่มคนรักประชาธิปไตยทุกกลุ่มทุกสีเสื้อทุกพรรคการเมือง นิสิตนักศึกษาและประชาชน ยังคงมีนัดรับประทานอาหารหน้าเรือนจำคลองเปรมเหมือนทุกเสาร์ที่ผ่านมา โดยการกินข้าวหน้าเรือนจำเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น. นอกจากจะเป็นการทานข้าวเป็นเพื่อนนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ แล้ว ยังเป็นการสื่อสารประเด็นสำคัญที่สำคัญที่สุดของประเทศในวันนี้คือการขับเคลื่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุด
นายวรชัย กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เราเห็นได้ชัดว่า ส.ส.แต่ละพรรควิ่งย้ายพรรค มีการซื้อขายตำแหน่งต่อรองอำนาจโดยไม่ได้คำนึงถึงเสียงของประชาชนได้เลือกมาตอนเลือกตั้ง แต่กลับทำเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองเท่านั้น สิ่งที่ต้องทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งไม่ให้ ส.ส.ย้ายพรรคทรยศต่อคนเลือก คือการทำรัฐธรรมนูญ ที่ได้มาโดยประชาชนเพื่อประชาชน การชุมนุมของพวกตนจุดประสงคร์หลักในวันนี้คือการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และทำให้พรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกมาเข้มแข็ง สส.ไม่สามารถทรยศขายตัวหักหลังประชาชนผู้ลงคะแนนได้ และเหตุที่ต้องมาชุมนุมหน้าเรือนจำ เพราะตนมองว่านายทักษิณ ถือเป็นนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง ทำประโยชน์ให้คนไทยไม่มีวันลืม แต่ถูกกระทำจากการยึดอำนาจที่ถือเป็นเหยื่อทาง