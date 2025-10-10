“สะถิระ”เผยข่าวดี รมช.คลัง รับลูก มอบ กรมธนารักษ์ ประสาน สตง.–อบต.พลูตาหลวง เร่งคืนพื้นที่ให้ชาวสัตหีบใช้ประโยชน์สาธารณะ

วันนี้(10 ต.ค.)นายสะถิระ เผือกประพันธ์ ส.ส.ชลบุรี พรรคกล้าธรรม (กธ.) เปิดเผยว่า วานนี้ได้ตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะในสภา ต่อ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) บริเวณเขาบายศรี หมู่ 5 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีพื้นที่กว่า 95 ไร่
โดยที่ดินดังกล่าวเคยเป็นของราษฎร ก่อนถูกประกาศเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ตั้งแต่ปี 2553 แต่ไม่ได้ใช้งาน ถูกปล่อยรกร้างมานานกว่า 15 ปี ก่อนเพิ่งถูกถอนสภาพและมอบให้ สตง. ดูแลเมื่อปี 2567 ซึ่งนายสะถิระตั้งข้อสังเกตว่า การดำเนินการล่าช้าถึง 17 ปี ทั้งที่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้
“ตนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งคืนพื้นที่ให้ท้องถิ่น เพื่อจัดทำสนามกีฬา สวนสาธารณะ หรือมหาวิทยาลัย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ร่วมกัน โดยมองว่าพื้นที่นี้ควรมอบให้ อบต.พลูตาหลวง หรือ อบจ.ชลบุรี ร่วมพัฒนาไปกับ สตง.” นายสะถิระกล่าว
นายสะถิระเปิดเผยเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว และยืนยันว่า สตง.ไม่ขัดข้อง หาก อบต.พลูตาหลวง ต้องการขอใช้พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยให้เริ่มจากการทำหนังสือขออนุญาตจาก สตง. ก่อนส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ หากที่ดินมีขนาดไม่เกิน 12 ไร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติได้ทันที แต่หากเกินจากนั้นต้องเสนอกรมธนารักษ์ดำเนินการอนุมัติ พร้อมยืนยันว่า กรมธนารักษ์จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ประสานงานร่วมกับ อบต.พลูตาหลวง และ อบจ.ชลบุรี เพื่อให้การใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
“ถือเป็นข่าวดีของพี่น้องสัตหีบ ที่กำลังจะได้พื้นที่สาธารณประโยชน์แห่งใหม่ และมีแนวโน้มจะเกิดวิทยาลัยการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงศูนย์พัฒนาวิชาชีพขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า จะมีหนังสือตอบอย่างเป็นทางการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ อบต.พลูตาหลวง และ อบจ.ชลบุรี สามารถตั้งงบประมาณและเริ่มพัฒนาพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย“นายสะถิระ กล่าวทิ้งท้าย