กกต.ส่ง “ชุดเคลื่อนที่เร็ว” ป้องปราม-หาข่าวทำผิดกม.เลือกตั้งสส. เขต 4 กาญจนบุรี ใช้สิทธิ 19 ต.ค.

กกต. ส่ง “ชุดเคลื่อนที่เร็ว” ป้องปรามและหาข่าว การทำผิดกฎหมายเลือกตั้งสส. เขต 4 จังหวัดกาญจนบุรี ที่จะมีการเลือกตั้ง 19 ต.ค.นี้
วันนี้ (9 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แต่งตั้ง ชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 2 ชุด ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 10 – 19 ตุลาคม 2568 รวม 10 วัน รองรับการเลือกตั้ง สส. เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคมนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเขต 4 ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) และอำเภอหนองปรือ เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
โดยชุดเคลื่อนที่เร็วมีหน้าที่ป้องปรามและหาข่าว เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เผชิญหรือระงับเหตุการณ์ การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวมทั้งการค้น จับกุม ควบคุมผู้กระทำผิดนำส่งให้พนักงานสอบสวน หรือนำส่งศาล แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง หรือเลขาธิการ กกต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้อำนวยการ กกต.ประจำจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อ กกต. เลขาธิการ กกต. หรือผู้ได้รับมอบหมาย หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วย�การเลือกตั้งและพรรคการเมือง สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ที่ศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวน การเลือกตั้ง สส.จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง โทรศัพท์ 0 2141 8860, 0 2141 8579, 0 2141 8858 หรือบริการสายด่วน 1444