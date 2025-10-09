”ธนดล“ โวย มาแจง กมธ.มั่นคงฯ แทน ”ธรรมนัส“ กลับถูกเมินไม่ให้เข้าห้องประชุม ถามหาเหตุผล ทำไมต้องนั่งรอเกือบ 40 นาที ก่อน "โรม" บอก ใช้หนังสือเชิญ "ธรรมนัส" มา-ไม่มาก็ได้ ไม่ได้ใช้ พ.ร.บ.อำนาจเรียกของกรรมาธิการฯ
วันนี้ (9 ต.ค. 2568 )ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภา ว่า หลังจากที่คณะกรรมาธิการ ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน เป็นประธาน กมธ. ซึ่งกำลังพิจารณา เรื่องปัญหาการฟอกเงินของกลุ่มทุนกัมพูชาที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย และกรณีนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือนายเบน สมิธ ที่กระทบกับความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น ซึ่งวันนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ติดภารกิจไม่ได้ มาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการฯ แต่อย่างใด
จากนั้น เวลา 11.10 น. นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งระบุว่า ตนเองได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส ให้มาขี้แจงแทน ถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง ร้อยเอก ธรรมนัส กับนายเบน สมิธ โดยได้รอรออยู่หน้าห้องประชุม กมธ. เกือบ 40 นาที แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการมาธิการให้เข้าไปในห้องแต่อย่างใด ซึ่งนายธนดล ได้พูดเชิงตัดพ้อ ว่า “ทำไมไม่ให้ตนเข้าไปชี้แจง การทำงานของคณะกรรมาธิการทำแบบนี้หรือ” พร้อมระบุอีกว่า ตนจะไปแจ้งทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่ช่วงหนึ่ง นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.พรรคไทยก้าวหน้า ได้เดินผ่านมาและกระซิบกับนายธนดล ประมาณ 2-3 นาที ซึ่งนายธนดล บอกกับสื่อว่า แค่มาให้กำลังใจกันเฉยๆ
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น นายรังสิมันต์ ได้เดินออกมาจากห้องประชุมเพื่อเตรียมจะแถลงข่าว นายธนดล ที่รออยู่จึงเดินเข้าไปคุยกับ นายรังสิมันต์ โดยบอกว่า วันนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส ไปลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้มอบหมายให้ตนมีชี้แจงแทน โดยใช้อำนาจกฏหมาย พ.ร.บ.อำนาจเรียกของกรรมาธิการ ที่สามารถให้ตัวแทนมาชี้แจงได้
นายรังสิมันต์ จึงตอบกลับไปว่า ตนไม่ได้ใช้อำนาจเรียก แต่ใช้หนังสือเชิญ ถ้าจะใช้อำนาจเรียกต้องเป็นมติของที่ประชุม กมธ. เชิญแล้วไม่มาก็ได้ ซึ่งในหนังสือก็เขียนชัดเจน ว่าเชิญ ร้อยเอก ธรรมนัส และขอให้ ร้อยเอก ธรรมนัส มาด้วยตัวเอง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านต้องชี้แจงด้วยตัวเอง ส่วนตัวยืนยัน แม้ว่าตนจะถูกกล่าวหาอะไรก็แล้วแต่ แต่ไม่เคยไปปรักปรำ ร้อยเอก ธรรมนัส ว่าเป็นแก๊งคอลเซนต์เตอร์ แต่นายธนดลก็บอกเองว่า ที่จะไม่ฟ้องเพราะข้อหามันบางมาก และส่วนตัวก็พร้อมให้ความเป็นธรรมร้อยเอ กธรรมนัส รัฐมนตรีมาที่นี่ เราไม่ได้ต้องการจะฆ่ารัฐมนตรี อย่ากังวล เรามาทำงานด้วยกัน จากนั้น นายรังสิมันต์ ได้เดินไปที่จุดสัมภาษณ์
ด้านนายธนดล บอกว่า ตนก็เข้าใจดีไม่ได้มีอะไร ต่างคนต่างทำหน้าที่ ส่วนวันนี้ตนก็เข้าใจแล้วว่า เขาเชิญมาไม่ได้ใช้อำนาจเรียกมาแต่อย่างใด