”อนุทิน“ เตรียมแจ้งกลับ ”ทรัมป์“ ยัน 4 เงื่อนไขยุติพิพาทกัมพูชา โยนปมยกเลก MOU เป็นเรื่องสภา 4 เดือนอย่าคาดหวัง

"อนุทิน" เตรียมตอบกับ หลัง "ทรัมป์" ส่งหนังสือแจ้งอยากเห็นการยุติข้อพิพาทกับกัมพูชา ย้ำเงื่อนไขต้องถอนอาวุธหนัก ปราบสแกมเมอร์ ที่ยังเป็นภัยต่อไทย แจง 10 ต.ค.ไม่ใช่เดดไลน์ แต่เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ หากไม่ทำตามจะมีมาตรการ เป็นหน้าที่ผู้ว่าฯ สระแก้ว-กองทัพ ยันแก้ปัญหาด้วย JBC ไทยไม่ล่าช้า เพราะเป็นฝ่ายถูกรุกราน โยนปมยกเลิก MOU เป้นเรื่องของสภา เป็นเรื่องระยะยาว อย่าเพิ่งคาดหวังจบใน 4 เดือน
วันที่ 9 ต.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN SUMMIT) ที่ประเทศมาเลเซีย จะมีโอกาสได้เจอกับผู้นำกัมพูชาด้วยหรือไม่ ว่า เราได้แจ้งเงื่อนไขไปแล้ว 4 ข้อที่จะทำให้มีการพูดคุยต่อไปได้ ข้อให้กัมพูชาได้ปฏิบัติ คือ เรื่องของการถอนอาวุธหนัก ทำให้ฝ่ายไทยไม่รู้สึกว่าเป็นอันตรายต่อประชาชน และเรื่องของสแกมเมอร์ รวมถึงเรื่องที่คนกัมพูชาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยทั้ง 4 เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก
ส่วนเดดไลน์ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ที่ผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ นายอนุทิน กล่าวว่า “มันไม่มีคำว่าเดดไลน์ครับ” ต้องปฏิบัติก่อน หากไม่ปฏิบัติก็จะมีมาตรการที่จะดำเนินการ
ส่วนกรณีที่นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา อ้างว่า พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามใน GBC แก้ปัญหาชายแดนสระแก้วผ่าน JBC เท่านั้นและ บอกว่า ไทยทำล่าช้า แก้ปัญหาล่าช้า นายอนุทิน ยืนยันว่า ไทยไม่ได้ล่าช้า ที่ล่าช้าคือ กัมพูชา ไทยเป็นผู้ถูกรุกรานเป็นผู้กระทำ ดังนั้นคำว่าล่าช้าไม่มี
ส่วนที่ นายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเป็นตัวกลาง นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรากำลังจะแจ้งทางประธานาธิบดี ทรัมป์ ซึ่งได้มีหนังสือมาที่ตนเอง แสดงความจำนงค์อยากเห็นไทยและกัมพูชา สามารถเจรจาหาข้อยุติข้อพิพาท ซึ่งตนเองก็จะมีข้อความตอบกลับไป ว่าหากกัมพูชาปฏิบัติตาม 4 ข้อตกลงหลัก ฝ่ายไทยเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น ย้ำว่าเราต้องยืนยัน 4 ข้อนี้ เพราะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและที่สำคัญเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนของไทย
ส่วนจะทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างไรในวันที่ 10 ตุลาคมนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีการหารือกับฝ่ายกองทัพและกองทัพก็รับไปในเรื่องของการใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กฎอัยการศึก ในการบริหารสถานการณ์ตรงนั้นร่วมกับทางฝ่ายปกครอง ตำรวจ และป่าไม้
นายอนุทิน ยังกล่าวถึงการยกเลิก MOU 43 และ 44 ว่า กรรมาธิการกำลังศึกษาอยู่ ส่วนจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เป็นเรื่องของสภาที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งเราต้องรับฟังทั้ง 2 สภา เนื่องจากมีการตั้งกรรมาธิการทั้ง 2 สภา ทุกอย่างต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ทีละประเด็น แต่ 4 เดือนนี้อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรที่เป็นเรื่องระยะยาว ต้องทำให้สถานการณ์ปัจจุบันคลี่คลายไปให้ได้มากที่สุดก่อน