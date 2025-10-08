'วัชระ'แจง'รมว.สุชาติ'มืออาชีพ ทำงานร่วมทุกกลุ่มได้ไม่มีปัญหา ย้ำมองข้ามช็อตปัญหากับ"เอกนัฏ"ไปนานแล้ว

วันนี้(8 ต.ค.)นายวัชระ กรรณิการ์ คณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าที่โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีนายเอกนัฏ พร้อมพันธ์ุ ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าไม่มีปัญหาหากทำงานร่วมกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า ส่วนตัวในฐานะที่เป็นคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุมหนึ่งก็รู้สึกพอใจ เพราะทั้งนายเอกนัฏ และนายสุชาติ ต่างก็เป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองที่เคยทำงานร่วมกันทั้งในพรรครวมไทยสร้างชาติ และในรัฐบาลที่ผ่านมา ดังนั้นต่อให้มีปัญหากันในทางการเมือง ก็เป็นเรื่องของการเมืองที่ต้องว่ากันไปทีละช็อต
นายวัชระ กล่าวว่า ขณะเดียวกันตนก็รู้สึกกังวลและและเกรงว่าประชาชนและสังคมจะเข้าใจนายสุชาติและกลุ่ม 16 ผิดไปจากข้อเท็จจริง จึงอยากจะบอกว่า วันนี้นายสุชาติ ได้มองข้ามปัญหากับนายเอกนัฏ และปัญหาทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับนายเอกนัฏ ไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ทุกวันนี้ นายสุชาติ มุ่งมั่นอยู่กับการทำงานและพิสูจน์ตนเอง ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยไม่ได้มองเรื่องของการเมืองมาเป็นเรื่องใหญ่แต่อย่างใด เพราะมั่นใจว่าทิศทางการเมืองที่เดินอยู่ในขณะนี้ ถูกต้องและมีความมั่นคงมากพอแล้ว และยังไม่ถึงเวลา ที่จะต้องเอาเป็นเอาตายกันจนลืมภารกิจและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายและความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรีเป็นสำคัญ วันนี้ที่ตนจำเป็นต้องออกมาพูด เพราะเกรงว่าสังคมจะเข้าใจ นายสุชาติ และกลุ่ม16 ผิด ว่าจะมีปัญหาหรือจะทำงานกับกลุ่มนั้น กลุ่มนี้ได้หรือไม่ ดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่า นายสุชาติ มุ่งมั่นที่จะทำงานแก้ปัญหาให้กับประชาชนและประเทศด้วยเวลาจำกัด ภายใน 4 เดือนนี้ให้ลุล่วงให้ได้ และเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้กำชับกับคณะรัฐมนตรีให้เร่งทำงานเพื่อแก้ปัญหาประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยเวลาที่จำกัดนี้
"ผมมั่นใจว่านายสุชาติ ใจกว้างและมีวุฒิภาวะมากพอ และมั่นใจว่าวันนี้ นายสุชาติ ไม่สนใจและได้มองข้ามช็อตในกรณีของนายเอกนัฏไปนานมากแล้ว โหมดนี้ต้องเร่งแก้ปัญหาประชาชนและฟื้นเศรษฐกิจให้ได้อย่างเร่งด่วนเท่านั้น ส่วนปัญหาการเมือง ก็ต้องใช้มิติทางการเมืองไปแก้ปัญหาเอง"นายวัชระ กล่าว