ป.ป.ช. เผย “พีระพันธุ์” แจงคดีแจกถุงยังชีพแล้ว คาดสรุปสำนวนไม่นาน ยันไม่เข้าข้างฝ่ายใด

ป.ป.ช. เผย “พีระพันธุ์” ชี้แจงข้อกล่าวหา คดีแจกถุงยังชีพแล้ว คาด ใช้เวลาสรุปสำนวนไม่นาน ย้ำทำตามกฏหมาย ไม่ยึดประโยชน์ฝ่ายใด
วันนี้( 8 ต.ค.)นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการป.ป.ช. แถลงความคืบหน้าคดีการแจกถุงยังชีพของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่า ปัจจุบันคณะกรรมการไต่สวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานายพีระพันธุ์แล้วทางไปรษณีย์ โดยนายพีระพันธ์ ได้รับทราบข้อกล่าวหา และได้มีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากลับมายังคณะกรรมการไต่สวนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนักในการพิจารณาสรุปสำนวนคดี
ทั้งนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นการดำเนินกระบวนการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และพิจารณาตามพยานหลักฐาน โดยมิได้กระทำเพื่อประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด