“ธรรมนัส” จ่อบินจีนกระชับสัมพันธ์คู่ค้า ขยายโอกาสสินค้าเกษตร หนุนพัฒนาการผลิต-ปราบสินค้าผิดกม.

รมว.เกษตรฯ เตรียมเยือนจีน กระชับสัมพันธ์ประเทศคู่ค้า ขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรไทย พร้อมหนุนการพัฒนาภาคการผลิตในประเทศ คู่การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย
วันนี้ (8ต.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 6/2568 โดยมี นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ผลไม้ไทยถือได้ว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ที่สร้างรายได้การส่งออกเป็นอย่างมาก โดยในปี 2567 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์กว่า 309,519 ล้านบาท ซึ่งตนเตรียมที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า และขยายช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรไทยสู่ตลาดต่างประเทศ เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกสินค้าเกษตรหลักของไทย นอกจากนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนองค์ความรู้ต่อพี่น้องเกษตรกรภาคการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตัดแต่งทรงพุ่ม/ช่อดอกลำไย เพื่อฟื้นฟูสวนลำไยให้พร้อมต่อการออกผลผลิต และการควบคุมคุณภาพทุเรียนตลอดห่วงโซ่ เพื่อยกระดับผลไม้ไทยคุณภาพสูง สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้า รวมถึงการศึกษาและพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบย้อนกลับอย่างแม่นยำอีกด้วย
“จากแนวโน้มการคาดการณ์ปริมาณผลไม้ไทยที่เพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนรองรับและหาแนวทางป้องกันผลกระทบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรอย่างครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการผลิตในประเทศ ขยายตลาดใหม่ สร้างโอกาสการเพิ่มรายได้เกษตรกร และเดินหน้าปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างจริงจัง” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
สำหรับปริมาณการผลิตลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2568 มีปริมาณผลผลิต 1,016,088 ตัน เพิ่มขึ้นร้อย 7.28 ในส่วนของสถานการณ์ผลไม้ภาคใต้ ปี 2568 พบว่า ทุเรียน มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.48 ในขณะที่ เงาะ มังคุด และลองกอง มีปริมาณผลผลิตลดลงเนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาสส่งผลกระทบต่อการออกผลผลิตของผลไม้ดังกล่าว (ข้อมูล ณ 23 กันยายน 2568)