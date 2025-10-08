“ยศสิงห์” นำทีมการนิคมฯ สร้างสมดุลระหว่างนิคมกับชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มอบนโยบายขับเคลื่อน “อุตสาหกรรมพึ่งพาได้”

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ กนอ. และนายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมการดำเนินงาน ณ สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
รมช.อุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายชัดเจนให้ กนอ. เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อน “อุตสาหกรรมพึ่งพาได้” ไม่ใช่แค่สร้างพื้นที่อุตสาหกรรม แต่ต้องเป็น “เพื่อนบ้านที่ดี” ของชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น เพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเดินหน้าไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ปัจจุบัน กนอ. ไม่ได้หยุดเพียงบทบาทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่ยกระดับสู่การเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่ ด้วยแนวคิด “นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” (Smart Industrial Estate) ที่ให้ความสำคัญกับ
• การอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนไทยและต่างชาติ
• การสนับสนุน SME ให้เติบโตควบคู่กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
• การจัดการพลังงานสะอาดและกากอุตสาหกรรมอย่างมีมาตรฐาน
• การเดินหน้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นอกจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กนอ. ยังมุ่งสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่สมดุล เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่ SME และชุมชนรอบนิคมฯ ให้เติบโตไปด้วยกัน เกิดประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับ และสร้างสังคมอุตสาหกรรมที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข