“เท้ง” มอง “ภูมิใจดูด” เรื่องปกติ นักการเมืองเปลี่ยนค่ายช่วงใกล้เลือกตั้ง โยนเหตุ รธน.เปิดช่องย้ายพรรคง่าย ยังไม่เห็นจุดเสี่ยงล้ม รบ.อนุทิน

“ณัฐพงษ์” มองปรากฏการณ์ “ภูมิใจดูด” นักการเมืองโยกค่ายใกล้เลือกตั้งเป็นเรื่องธรรมดา โยนต้นเหตุระบบรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ย้ายพรรคง่าย เหมือน “งูเห่า” ย้ำต้องแก้ทั้งระบบให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เตือน “เพื่อไทย” อย่าซักฟอกเพื่อล้างแค้น ชวนทุกพรรคจับมือแก้รัฐธรรมนูญ – ลั่นยังไม่เห็นจุดเสี่ยงล้มรัฐบาล “อนุทิน”
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกระแส “ภูมิใจดูด” หลังมีนักการเมืองทยอยเข้าพรรคภูมิใจไทย ว่าเป็นเรื่องปกติของการเมืองไทยที่มักเกิดขึ้นในช่วงใกล้การเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการย้ายขั้วและสลับค่ายเป็นระยะ
“รากฐานของเรื่องนี้อยู่ที่ระบบการเมืองและรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งเปิดช่องให้เกิดการย้ายพรรคได้ง่าย เหมือนที่เราเห็นปรากฏการณ์ ‘งูเห่า’ มาแล้วหลายครั้ง ดังนั้น ถ้าอยากได้การเมืองที่ตรงไปตรงมา ต้องแก้ที่ระบบ ไม่ใช่โทษเฉพาะพรรคใดพรรคหนึ่ง พรรคประชาชนให้ความสำคัญกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง”
เมื่อถูกถามว่าการไหลเข้าสู่พรรคภูมิใจไทยอาจทำให้รัฐบาลกลายเป็น เสียงข้างมากเกินไป และขัดต่อบันทึกความเข้าใจ (MOA) หรือไม่ นายณัฐพงษ์ตอบว่า ยังไม่ถึงขั้นนั้น และยืนยันว่าหากเห็นความเสี่ยงจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจทันที เราไม่ปล่อยให้สถานการณ์ไหลไปถึงจุดที่อำนาจรวมศูนย์ หรือเกิดรัฐบาลเสียงข้างมากโดยไม่มีการถ่วงดุล
หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวต่อว่า การแก้รัฐธรรมนูญคือ “ด่านสำคัญ” ที่ทุกพรรคต้องร่วมกันผ่าน โดยเฉพาะมาตรา 15/1 ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาวาระสามในเร็ว ๆ นี้ “ต้องดูทั้งเสียง ส.ส. และเสียง ส.ว. ว่านายกรัฐมนตรีและทุกพรรคได้ทำการบ้านมากพอหรือยังในการทำความเข้าใจร่วมกัน จุดยืนของพรรคประชาชนชัดเจน ที่มาของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญต้องยึดโยงกับประชาชนมากที่สุด หากหาทางออกร่วมกันไม่ได้ ก็ถือว่าพรรคภูมิใจไทยไม่สามารถรักษาคำมั่นตาม MOA ได้
นายณัฐพงษ์ กล่าวถึงการกำกับดูแลคุณสมบัติรัฐมนตรี ว่า นายกรัฐมนตรีต้องแสดงภาวะผู้นำ กำกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสม ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดข้อครหา แล้วใช้เครื่องมือทางกฎหมายมาเล่นงานฝ่ายตรวจสอบ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับคดี เขากระโดง–ฮั้ว สว. นายณัฐพงษ์ระบุว่า พรรคประชาชนจะติดตามใกล้ชิด ทั้งในเวทีกระทู้ถามและคณะกรรมาธิการ หากถึงจุดที่เห็นว่ารัฐบาลใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือบิดเบือนกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ เราพร้อมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทันที
สำหรับกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยอาจยื่นญัตติซักฟอกรัฐบาล นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ไม่อยากให้ใช้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเครื่องมือล้างแค้นทางการเมือง ตนเชิญชวนทุกพรรค โดยเฉพาะเพื่อไทย มาร่วมมือกันผลักดันรัฐธรรมนูญใหม่ จะสร้างประโยชน์มากกว่าการเล่นเกมสภา
หัวหน้าพรรคประชาชนยังเปิดเผยว่า ตนได้พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพียงครั้งเดียวหลังแถลงนโยบาย โดยหารือเรื่อง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เพื่อเร่งผลักดันให้ผ่านสภา เราอยากเห็นรัฐบาลเดินหน้าประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม
ส่วนกรณีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ประกาศว่า พรรคเพื่อไทยจะได้ถึง 200 ที่นั่งในการเลือกตั้งหน้า นายณัฐพงษ์กล่าวตอบด้วยรอยยิ้มว่า “ทุกพรรคตั้งเป้าหมายสูงอยู่แล้ว แต่พรรคประชาชนเชื่อมั่นว่าเสียงสนับสนุนจะกลับมา เป้าหมายเราคือ 20 ล้านเสียง หรือราว 250 ที่นั่งในสภา”
“ แม้บางโพลระบุว่ากระแสพรรคประชาชนเริ่มตก แต่ยืนยันว่า “เรายังไม่ไปไหน ยืนอยู่ตรงนี้กับประชาชน และเชื่อว่าการทำงานอย่างซื่อสัตย์จะทำให้ความเชื่อมั่นกลับมาแน่นอน”นายณัฐพงษ์กล่าว