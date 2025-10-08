“อ.แหม่ม” สั่งคุรุสภาเชือดครูศูนย์เด็กเล็กพัวพันค้ายา พร้อมบันทึกในระบบกันขอใบอนุญาตใหม่

“นฤมล” สั่งคุรุสภาเชือดครูศูนย์เด็กเล็กพัวพันค้ายา พร้อมบันทึกในระบบ ป้องกันขอใบอนุญาตในอนาคต ลั่น ไม่ให้คนขาดจรรยาบรรณอยู่ในระบบการศึกษา
วันนี้ (8 ต.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ตำรวจสนธิกำลังจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด จำนวน 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 370,000 เม็ด โดยพบว่า หนึ่งในผู้ต้องหามีสถานะเป็นครูศูนย์เด็กเล็กว่า ครูคนดังกล่าวเป็นครูศูนย์เด็กเล็ก สังกัดท้องถิ่น ไม่ได้เป็นครูสังกัด ศธ. โดยตนได้รับรายงานจากคุรุสภา ว่า เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกใบอนุญาตเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และหมดอายุเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568 โดยขณะนี้ไม่พบข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่เมื่อมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางคุรุสภาจะดำเนินการจัดการได้
“กรณีนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรง เพราะครูคือผู้ที่มีหน้าที่อบรมบ่มนิสัยเด็กเล็กให้เป็นคนดีของสังคม การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะในฐานะใด ย่อมเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอย่างร้ายแรง และกระทบต่อภาพลักษณ์ของวงการศึกษาโดยรวม” ศ.ดร.นฤมล กล่าว
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ตนได้มอบหมายให้คุรุสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณตามข้อบังคับของคุรุสภา พร้อมทั้งให้บันทึกพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาลักษณะต้องห้าม หากบุคคลดังกล่าวยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตในอนาคต
“กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่า จะไม่ยอมให้ผู้ที่ขาดจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของเยาวชน เข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาอย่างเด็ดขาด เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ และครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก” ศ.ดร.นฤมล กล่าวทิ้งท้าย