ชป.เร่งระบายน้ำมูล อุบลฯ แตะวิกฤต “ธรรมนัส” สั่งเฝ้าระวัง 24 ชม. พร้อมช่วยผู้ประสบภัยทันท่วงที

กรมชลฯเร่งรับมือสถานการณ์น้ำมูลระดับวิกฤตในพื้นที่อุบลฯ ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำรวมกว่า 60 เครื่อง เร่งระบายน้ำสู่แม่น้ำโขง “ร.อ.ธรรมนัส“ สั่งเตรียมแผนเผชิญเหตุและช่วยเหลือปชช.ทันที พร้อมเฝ้าระวัง24ชม.
วันนี้ (7 ตุลาคม 2568) ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ และนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รมช.เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จว.อุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 2,000 ชุด
โดยมีนายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายสิทธิพร พฤฒิพิบูลธรรม เลขานุการกรม นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่รายงานสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน
สำหรับสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M.7 (สะพานเสรีประชาธิปไตย) เมื่อเวลา 06.00 น. พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ +113.45 ม.รทก. มีอัตราการไหลอยู่ที่ 3,124.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่ำกว่าตลิ่งเพียง 0.05 เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์วิกฤต ขณะที่สถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม อยู่ที่ระดับ +101.78 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1.12 เมตร ยังสามารถระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงได้เป็นปกติ
สำหรับการรองรับสถานการณ์และลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ ทางกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Hydro Flow ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ที่บริเวณหาดทรายแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมจัดเตรียมเครื่องผลักดันน้ำอีก 60 เครื่อง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล (แก่งสะพือ) เพื่อเร่งระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง
ทั้งนี้ร.อ. ธรรมนัสได้กำชับให้กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 7 และโครงการชลประทานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ กระสอบทราย และกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างรัดกุม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที