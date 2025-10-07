กกต.เผยมีผู้สนใจสมัครชิงตำแหน่ง กกต. ที่ว่าง 2 ตำแหน่ง 18 ราย หลังปิดรับสมัครไปวาน

กกต.เผยมีผู้สนใจสมัครชิงตำแหน่ง กกต. ที่ว่าง 2 ตำแหน่ง 18 ราย หลังปิดรับสมัครไปวานนี้ พร้อมเชิญส่งข้อมูลผู้สมัคร เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
วันที่ (7ต.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวนวน 2 คน ว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยธุรการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวนวน 2 คน ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. - 6 ต.ค. 2568 ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 18 คน ดังนี้
1. นายสาธิต อุไรเวโรจนากร อายุ 63 ปี กรรมการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) อดีกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 2. รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 3. นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี 4. นายมณฑล สุดประเสริฐ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 5. นายธนากร แหวกวารี ทนายความ 6. ผศ.ณัทตรัยพัทธ์ ภัทร์พรชนัต อดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทมหาชน 8.พ.ต.ท. กีรป กฤตธีรานนท์ อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 8. นายศิริพงษ์ ประสิทธิ์ศักดิ์ ทนายความ 9. นายอดิศร ไชยคุปต์ รองอัยการสูงสุด
10. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 11. นายวิฑูลรย์ ศิริวํโรจน์ อายุ 60 ปี ทนายความ 12. นายวุฒิพงศ์ เนติธีรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเลย และผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย และทนายความ 13. นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว ทนายความ 14. นายทศพร รัตนมาศทิพย์ อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 15. นายธัญญา เนติธรรมกุล อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 16. ศ. พล.ต.ท. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 17. ผศ.กุสุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์ และ18. นายพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง จะดำเนินการส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน พรป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 รวมทั้งตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครแล้วรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว พร้อมทั้งรายชื่อผู้สมัคร แบบใบสมัคร รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่อคณะกรรมการสรรรหากรรมการการเลือกตั้ง หลังจากนั้นจะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสัมภาษณ์ผู้สมัครต่อไป
ทั้งนี้ ขอเชิญส่งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้สมัครมายังคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง หรือที่เว็บไซต์ www.senate.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ต.ค.2568