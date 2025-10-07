กกต.ปัดทำชื่อ 229 สว.คดีฮั๊วหลุด อ้างสำเนาเอกสารไม่ได้มีฝ่ายเดียว ผู้ถูกกล่าวก็มีแถมชื่อคลาดเคลื่อน

กกต. แจงข้อมูลรายชื่อ 229 สว. คดีฮั๊ว ไม่ได้หลุดจาก สำนักงาน กกต. อ้างสำเนาเอกสารไม่ได้อยู่กับ กกต.ฝ่ายเดียว โยนผู้ถูกกล่าวหาก็มี แถมรายชื่อคลาดเคลื่อน
วันนี้ ( 7 ต.ค.) ตามที่สำนักงาน กกต. ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 379/2568 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เรื่อง สำนักงาน กกต. ชี้แจงกรณีเอกสารและรายชื่อในคดี สว. โดยมีบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา และรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา จำนวน 229 คน ในคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พ.ศ. 2567 ปรากฏเป็นข่าว ซึ่งเอกสารดังกล่าวอยู่ในการครอบครองของสำนักงาน กกต.และผู้ถูกกล่าวหา โดยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง�ได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น
สำนักงาน กกต. ขอชี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเอกสารและรายชื่อ�ผู้ถูกกล่าวหา จำนวน 229 คน ในคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พ.ศ. 2567 ว่าบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา ไม่ได้หลุดออกจากสำนักงาน กกต. หรือ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลาง คณะที่ 26 หรือพนักงานที่รับผิดชอบสำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด เพราะบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาจะมีการส่งต้นฉบับให้กับผู้ถูกกล่าวหาโดยวิธีการลับ และเก็บสำเนาคู่ฉบับไว้ในสำนวนการไต่สวนของ สำนักงาน กกต. ทั้งนี้ เอกสารต้นฉบับดังกล่าวที่อยู่กับผู้ถูกกล่าวหา พ้นจากการครอบครองของสำนักงาน กกต.แล้ว
และกรณีปรากฏรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาคดีการเลือก สว. จำนวน 229 คน �จากการตรวจสอบรายชื่อดังกล่าว เป็นการจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากมีรายชื่อคลาดเคลื่อนและจำนวนผู้ถูกกล่าวหาไม่ตรงกับความเป็นจริง